Camioneros colapsados-Candil de la calle-Placeada judicial-Hostilidad tricolor

LOS QUE VOLVERÁN a la carga la semana entrante a Palacio de Gobierno, con la exigencia de que el aumento al pasaje del transporte público sea una realidad, son los concesionarios de la CTM y su líder, Francisco Lozoya, quienes volvieron a ser rechazados hace poco días, sin embargo, los más enterados afirman que no es broma que el sistema de de las rutas alimentadoras puede colapsar, pues entre que el diésel no baja y las refacciones tampoco, la ganancia no es la esperada por los encargados del transporte, pero como fueron ellos mismos quienes lo dejaron caer, al absorber el provecho y de plano invertirle poco o nada a los camiones urbanos, es que ellos mismos se buscaron la debacle que hoy los alcanza, además de que dentro del propio Gobierno del Estado el plan tampoco es auxiliarlos.

Y es que la ineficacia y los acuerdos incumplidos, también provocaron que desde el Estado vean la forma de aplicarles una cucharada de su propio chocolate, así que en una de esas y sí los dejan topar piso, y entonces sí, con ese argumento, comenzar a retirar concesiones, pero como al “Güero” Lozoya lo tienen dominado ante una posible orden de tacos por los dineros que presuntamente recibía del exgobernador César Duarte, chance y se cansa el primero ante que el gobernador Javier Corral, a ver cuál ganso tuerce primero el pico.

******

BIEN DICEN QUE en política no existen las coincidencias, y el que pretendió matar dos pájaros de un tiro es el gobernador Javier Corral, razón por la que desempolvó el caso de los medicamentos apócrifos que supuestamente entregó la administración de César Duarte a enfermos de cáncer, pues aunque el mandatario tiene razón en que se trata de una situación perversa, los malosos aclararon que también es siniestro que los pacientes en hospitales de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, también carezcan de los medicamentos básicos por la carencia que existe en el sistema de salud.

Pero regresando a la polvareda que ocasionó la resurrección de las denuncias, los que más saben comentaron que se vienen sendas polémicas y grandes tiburones involucrados, de esos que se desenvuelven en los siete mares de la política nacional y que podría repercutir hasta en el proceso interno de CEN del PRI y su renovación. ¡Zas!

******

Y PARA QUE no quepa duda del respaldo que goza Lucha Castro, consejera de la Judicatura Estatal que, como el América, es querida o es odiada, ayer el gobernador Javier Corral Jurado en la literalidad se paseó junto a su amiga por todo el festejo del Día de las Madres en el Centro de Convenciones, en donde la consejera hasta participó en la rifa de premios para las mamás burócratas. Así que las voces que hablaban de un enfriamiento en la amistad y cercanía, pudieron constatar que el apoyo del góber lo tiene y lo tendrá, al parecer por siempre.

******

EN DONDE LA tonalidad de grilla subió de rojo a morado “moretón” es en la familia revolucionaria, pues mientras la diputada del PRI denunció a su dirigente Omar Bazán de hostigarla para orillarla a la ciega obediencia o la salida del partido, el presidente del Comité Estatal se lanzó a la fronteriza Ciudad Juárez para abrirle campaña a su candidato por la dirigencia nacional, Alejandro Moreno, “Alito”, ya que sin menor empacho movilizó recursos del propio Congreso del Estado para un evento “organizado” por el partido con motivo del Día de las Madres en la frontera, donde el figurín fue la fórmula de Alito, la hidalguense Carolina Viggiano.

Los que pusieron dedo más incomodos que los propios tricolores que andan en la ola institucional de Pepe Narro, fueron los empleados del Congreso local, pues veían cómo los colaboradores del diputado Bazán, que se encuentran en la nómina legislativa, cargaban el automotor con propaganda tricolor para disponerse listos a viajar a la frontera.

Pero bueno, el caldero se pondrá en ebullición este fin de semana cuando el doctor Narro, acompañado de Reyes Baeza, pise tierras juarenses y luego capitalinas, en otro montado y simulado evento con motivo del día de las madres para hacer proselitismo al interior de la base tricolor. Los equipos se están definiendo y a pintar su raya cada quien se ha dicho.

******

A veces, el alumno más aplicado no siempre es el más premiado, o como dicen por ahí, algún más vivo puede comerte el mandado, y según los malosos, eso podría suceder en lo que respecta a la selección de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, pues ayer se revelaron las calificaciones y en lo más alto quedó Karla Reyes, ex contendiente para la Fiscalía Anticorrupción, que no quedó ahí nomás porque no es aliada de Palacio de Gobierno, y el otro es Rodolfo Sandoval, sin embargo, trascendió que existe un tapado que se podría llevar la gloria, pero como serán 10 los seleccionados, chance y esta vez los aplicados, también salen ganando.