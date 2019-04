Becarias azules-Banqueros amnésicos-Ajuste legislativo-Serenos, morenos

PARA LOS QUE creían que el nuevo nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, no traía la marca PAN o la de Palacio de Gobierno, están muy equivocados, y es que apenas asumió el nuevo Armendáriz en sustitución del otro que se fue, José Luis, las facturas comenzaron a cobrarse desde el despacho azul del gobernador Javier Corral, tan es así que Rosalba Barrera, una no militante panista, pero que simpatiza mucho con la causa, fue designada como directora de Capacitación de la CEDH, vaya, sus amistades le han abonado a sus cuentas bancarias.

Los malosos nos comentan que la nueva funcionaria de la CEDH también preside el Club Rotario Emprende, además de que junto a su esposo, tienen una empresa consultora con la que brindan cursos en dependencias gubernamentales, es decir, tremendo jugo que le han sacado a sus amistades panistas, con las que se paseó y fotografió bastante el año pasado durante la mentada Caravana por la Dignidad que emprendió el gobernador, en donde aparece ya sea con la esposa de Corral, Cinthia Chavira, o con el hoy senador del PAN, Gustavo Madero. Ahí nomás.

******

YA QUE ANDAMOS en terrenos donde las becarias azules están de moda, quien nos dicen también anda presumiendo la beca jura y perjura le darán los chicos del bolillo el próximo mes, es Mayra Aída Arroniz Ávila, quien aseguran los malosos se enfila para convertirse en magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua.

Los méritos judiciales y de carrera profesional que presenta la susodicha es que fungió como Secretaria Jurídica en el Comité Directivo Estatal del PAN, e incluso fue integrante de la Comisión de Justicia Electoral nacional.

La elección de magistrados para esta asignatura será el 23 de mayo, y doña Maura dice traer un as bajo la manga, con todo y que existe evidentemente un conflicto de interés, pues en los hechos tiene en su haber no solamente el asunto de la militancia partidista, sino la calidad de ex dirigente de partido. A ver cómo le hace la aspirante para borrar o al menos obviar esa parte de su pasado reciente.

******

LOS QUE ANDAN dispuestos a sacudirse el nombre del exgobernador César Duarte, aunque la verdad se antoja imposible, es la gente de Bankaool, mejor conocidos como Grupo Progreso o el banco que el exmandatario estatal ayudó a crear con aquellas firmas que se aventó “a lo macho” en el 2014, cuando se creó un fideicomiso que terminó por ser la tumba de la popularidad del oriundo de Balleza y le abrió la puerta al hoy gobernador Javier Corral para que se apostará en Palacio de Gobierno. Pero como el tiempo pasa y los negocios eso son, Bankaool se estableció en diciembre del año pasado al fusionar las instituciones financieras Unión de Crédito Progreso, Akala y Única Casa de Cambio, buscando olvidar el pasado duartista que los crucificaba, tan es así que hoy, el banco presume ser el patrocinador oficial del Campeonato Estatal de Beisbol 2019.

La presentación del campeonato beisbolero, uno de los más esperados y más queridos por la raza beisbolera de Chihuahua, será la mañana de hoy en un conocido restaurante bar, y aunque Bankaool intenta deshacerse de la sombra de César Duarte, algunos tienen memoria y vaya que lo recuerdan.

******

A PESAR DE traer 336 iniciativas pendientes, los diputados locales que integran el Congreso local, decidieron extender sus vacaciones de Semana Santa, las cuales iniciaron desde el miércoles pasado y se pospondrán hasta mañana jueves, cuando vuelvan a sesionar en Ciudad Juárez, como lo dicta la ley que ellos mismo aprobaron. Y aunque en primera instancia, la versión oficial fue de que las sesiones juarenses costarían 60 mil pesos del erario, lo cierto es que los gastos se elevaron a los 200 mil pesos, sin contar los 626 mil pesos de los equipos utilizados para la votación electrónica, así que aunque las sesiones poco o nada generen para los juarenses, todo sea para aparecer en las fotos.

******

SERENOS, MORENOS,ES la exigencia que el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, les ha solicitado a los que aspiran y suspiran para una candidatura en el 2021, ya que aunque el país y el estado andan a la deriva, en el partido del presidente de la República se creen otra cosa y sueñan con chapulinear o de plano repetir, así que para apagar el fuego de la sucesión que amenaza con chamuscar a los precandidatos mucho antes de que lo sean, Chaparro les lanzó el ultimátum, aunque del dicho al hecho, hay mucho trecho… sino que le pregunten al nuevo Tlatoani.