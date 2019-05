Bazán en la lona-Fuego moreno-Mapachitos al acecho-Indignados ediles

QUIEN COMENZÓ A temblar es el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, pues imagínese usted su rostro cuando checó su facebook y se dio cuenta que los exgobernadores Ivonne Ortega y Ulises Ruiz le dieron el espaldarazo al exrector de la UNAM, José Narro Robles, en su aspiración por dirigir al priismo nacional. Lo peor es que en un día el diputado local se carcajeaba y horas después francamente llora. La historia tiene que ser contada.

Le explico. Omar Bazán se ufanaba en decir que su apoyo es para el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno “Alito”, y que Chihuahua debía alinearse con dicho propósito. Es más, el diputado local celebró con carcajadas el apoyo que algunos gobernadores le dieron a su par campechano, lo que lo hacía pensar en una posibilidad de triunfo para su gallo. Sin embargo, apenas salieron los gobers, con excepción de la de Sonora, y la cargada tricolor hizo lo suyo al apoyar abiertamente al doctor Narro.

El caso de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, merece un comentario aparte. Y es que los malosos confirmaron que su ausencia en el apoyo a los gobernadores obedece a que el ex enador Manlio Fabio Beltrones, va en contra de esa cargada. Para nadie en Sonora, dicen los conocedores, es un secreto que la góber obedece ciegamente al exmandatario estatal.

De configurarse tal hecho, los dichos de que Beltrones y Bazán están divorciados se fortalecen. Los malosos confirman que Beltrones ya les aseguró a los mandones de la cúpula tricolor que Omar ya no está en su rebaño. “Que se volvió loco” y que no obedece a nadie. Lo mismo aseguran quienes lo apoyaron localmente para llegar al PRI Estatal: Reyes Baeza y Graciela Ortiz.

******

LAS COSAS SE le comienzan a desmoronar tanto a Omar Bazán que nos enteramos que el delegado nacional del PRI, Renato Cruz Alarcón, pidió ya a los altos mandos la separación del cargo del dirigente chihuahuense, por lo menos, en este periodo de elección del nuevo dirigente nacional, pues trae no los dados cargados hacia “Alito”, sino el casino completo.

En honor a la verdad Bazán se ha dejado caer con el delegado nacional de tal forma que el veracruzano, incluso, ha llegado en camión a diversos municipios del estado a eventos tricolores, pues el diputado local no ha tenido la cortesía de proporcionarle un vehículo, lo que ya hicieron otros para compensar la grosería.

Y como dicen que las desgracias no vienen solas, los malosos nos confirmaron que últimamente a Bazán se le quema hasta el agua para el café, pues quiso negociar alto con los proyectos de alumbrado de Juárez y Chihuahua y no le avisó a su coordinadora, a quien la trata de secretaria particular. Pero hasta ayer, la negocia Bazán-Chihuahua y Bazán-Juárez, estaba reventada.

Ahora usted explíquese por qué Bazán fue borrado, en la literalidad, en su pretensión de apoyar a Los Dorados beisboleros, dado que nos contaron que le quiso meter un millón de pesos al equipo capitalino y la orden de las alturas fue que le regresaran su lana porque no contribuirían a generarle una buena imagen. Tan es así que su lona fue bajada inmediatamente del estadio y le retornaron los 200 mil del águila que ya había aportado. Ese, sólo es un botón, mañana habrá algunos más que florecen como rosas en primavera…

******

SUSPENDIDOS, ES LA situación en la que se encuentran los subdelegados del Bienestar de Parral y Guachochi, Fernando Duarte y Francisca Contreras, los polémicos funcionarios federales acusados de nepotismo, al menos esa fue la información que proporcionó el súper delegado Juan Carlos Loera, amigazo del alma del subdelegado parralense que ahora ha tenido que aplicarle una sanción, al menos temporal, sin embargo, los malosos aseguran que las exhibidas que les han puesto se trata de fuego amigo que viene desde dentro, y cuando el río suena, es porque agua lleva.

Y es que de que va a correr sangre por las acusaciones de nepostismo en la estructura gubernamental, claro que correrá, lo que sucede es que a Loera de la Rosa les está saliendo todo a pedir de boca, pues desde la federación podrá deshacerse de su otrora amigo, mientras que quedará ante los ojos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el súper delegado que hace justicia y se alinea a los preceptos de la 4T.

******

LOS MALOSOS NOS comentan que comenzaron a llegar más refuerzos chihuahuenses a los estados de Baja California y Puebla, en donde la grilla se pondrá al rojo vivo este fin de semana con la renovación de ambas gubernaturas, por lo que morenistas y panistas locales traen la encomienda de meterle mucho músculo y las mejores mañas electorales para impulsar a sus candidatos, sin embargo, los más enterados deslizaron que desde el PAN Estatal decidieron enfocarse en Baja California, pues en Puebla prácticamente la están dando por perdida con el auge que trae Miguel Barbosa, tanto así que los mapaches norteños y de Morena, de los que ya hemos hablado antes y que encabeza el experredista Héctor Barraza, están felices de la vida porque la misión casi está cumplida.

Así que ante la inminente caída del panismo en Puebla, los azules, encabezados a nivel nacional por Marko Cortés ha solicitado el apoyo de los estados, incluido Chihuahua, para enfocarse en las elecciones de Baja California y la capital de Aguascalientes, en donde el PAN se juega el futuro como oposición, ya que sería estrepitoso que una entidad tan panista como lo ha sido Baja California, deje de serlo y sea un nuevo bastión morenista, además de que en la capital hidrocálida, traen mucho punch con la alcaldesa Tere Jiménez, quien por cierto es cercana a su homóloga de la capital chihuahuense, Maru Campos Galván, así que aunque las elecciones sean en otras latitudes, estos próximos días los ojos estarán puestos en las urnas.

******

AL QUE SE le comenzó a batir el engrudo es al gobernador Javier Corral, pues luego de exhibir su felicidad por la nueva estrategia para lograr la detención del exgobernador César Duarte y tras la salida de Agustín Basave de su gabinete, la sonrisa se le pudo haber borrado, ya que salió a la luz un documento en donde los supuestos dueños de los predios que atraviesa la brecha de Sacramento, la de la discordia, aseguraron que el Gobierno del Estado miente y que ellos jamás le pidieron cerrarla, sino que lo que exigieron, y con justa razón, fue vigilancia policíaca. Así que ante el argumento de que los asistía la razón, por lo que los dueños de los terrenos aledaños estaban en todo su derecho de exigir el cierre, al parecer el teatro se le cayó al Estado, que ahora deberá colgarse pero de las cifras millonarias que presuntamente pierden cada año.

Sin embargo, desde la Fiscalía salieron a decir que se trata de artimañas por parte de los pobladores del ejido Sacramento, tanto, que hasta amenazaron a los dueños de los predios para obligarlos a firmar. ¿Será cierto, o esto ya se esta convirtiendo en la Rosa de Guadalupe?

******

EN TEMAS DE seguridad y del gobernador, vaya que se dejó caer duro en su presentación esta semana en el Colegio de Mexico, pues dentro de todas las expresiones desafortunadas que hizo, hubo una que fue bomba directa hacia los Presidentes Municipales, pues Corral de plano acusó a las fuerzas policiacas preventivas de ser las principales coludidos con el narco y por ello resulta más difícil combatirlo.

Al puro estilo del excelente tribuno que sí lo es, Javier Corral pareciera olvidar que es precisamente el Gobierno del Estado quien tiene bajo su mando las corporaciones policiacas de los municipios conflictivos y que ellos, como Ejecutivo estatal, delinearon cómo infiltradas por el narco. Esto ya tiene más de un año, por lo que el comentario caló más duro, ya que si no se refería a esas corporaciones, entonces los alcaldes de ciudades urbanas se terminarán parando en los dedos gordos por alusiones personales y golpes bajos. ¿Pero qué necesidad?, diría el Divo de Juârez.

******

EL QUE VENDRÁ el próximo viernes para ofrecer una conferencia magistral en la Facultad de Derecho de la UACH, es Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estará al mediodía en el Auditorio “Rodolfo Cruz Miramontes” de dicha facultad, en donde todavía alumnos y directivos no se tragan el tema de la renovación universitaria que trae el rector Luis Fierro, a pesar de que las reuniones continúan y la labor de convencimiento también.