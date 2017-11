Bazán de CDMX a Juárez-Independiente licencia-Doblegado amanecer-Ávila “in fraganti”

CON ESO DE que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI andan muy misteriosos con el “tapado” que buscará retener la Presidencia de la República, los que también andan en las mismas son los dirigentes estatales del tricolor, quienes por cierto ayer fueron citados para acudir a la Ciudad de México a reuniones con la dirigencia nacional que encabeza Enrique Ochoa Reza, en donde fueron atendidos por los secretarios de Acción Electoral, José María Tapia Franco, así como por el de Operación Política, Héctor Gómez Barraza, en donde se barajaron algunos nombres que permanecen y permanecerán bajo llave, al menos hasta los primeros de diciembre.

Por supuesto que al llamado acudieron el líder del Comité Directivo Estatal y el delegado del CEN en Chihuahua, Omar Bazán Flores y Fernando Moreno Peña, respectivamente, quienes comulgan con la idea de mantener un ambiente sordero, al menos hasta que desde el CEN y en conjunto con la dirigencia local, se comiencen a palomear a los ungidos que habrán de dejar el pelo en el alambre con tal de levantar al PRI en las próximas elecciones, y es según los malosos, mucho tendrá que ver la cúpula de la familia revolucionaria en la selección de candidatos, sobre todo porque estarán librando la madre de todas las batallas, pues no quieren que por errores de palomeo y de cálculo, se les vaya de las manos la Residencia Oficial de Los Pinos.

******

PARA NO DEJAR nada en el tintero tricolor, nos cuentan que apenas este jueves aterrizará el líder estatal del tricolor Omar Bazán en Chihuahua, pero más que veloz emprenderá la salida a ciudad Juárez para tener una visita de trabajo con sus correligionarios en aquella frontera donde permanecerá viernes y sábado, así que los asuntos de la familia revolucionaria en la capital los tiene programados para revisarlos hasta la próxima semana.

La grilla de los priístas aquí en la ciudad anda más que medida y acotada desde la dirigencia estatal. La apuesta grande se encuentra en Juárez, según nos cuentan los malosos descendientes ideológicos de Plutarco. Esa es la razón de la presencia constante y sonante de Bazán Flores en la frontera, sobre todo porque es un hecho que las curules locales para defender el orgullo de la camiseta el próximo año allá estarán. ¿Será?

******

PRECISAMENTE PORQUE LAS elecciones ya son el tema de conversación, incluso más que las acciones, será también a inicios de diciembre cuando los alcaldes de extracción independiente de los municipios de Juárez y Parral, Armando Cabada y Alfredo Lozoya, pidan licencia al cargo para poder iniciar con la colecta, otra vez, de las firmas que los acrediten como candidatos a las alcaldías que hoy ostentan, pero que por esas cosas raras de la vida, más bien porque la reforma electoral aprobada hace unos cuantos meses los apuñaló, tendrán que irle diciendo adiós a sus asientos y cederlos a sus suplentes, si es que pretenden perpetuarse en la Presidencia Municipal tres años más y entonces sí y sólo así, llegar vigentes para contender por la gubernatura, que al final es a lo que le tiran ambos.

******

YA QUE ANDAMOS al rojo vivo con lo que serán las elecciones, otra situación que trae en vilo al gobierno del Nuevo Amanecer, además de las ya muchos que están en la lista de una resolución que nomás no llega, es el asunto de la mejora en el servicio del transporte público, y es que por más que le han picado las costillas a la CTM y a la CNOP para que renueven la flotilla de camiones, ésta nomás no termina de concretarse, por lo que la fecha límite es, sí o sí, según la Secretaría General de Gobierno, en donde despacha César Jáuregui Robles, el mes de marzo, para que las sardinas utilizadas para cubrir las rutas alimentadoras sean reemplazadas por vehículos decentes que al menos traigan buenos frenos.

Y es que el temor no es nada más el brindarles mejor servicio a los miles de usuarios, sino que como bien dicen que con la vara que midas serás medido, la precaria situación del Vivebús que el panismo utilizó para golpetear electoralmente al PRI, será también utilizada ahora por sus adversarios políticos, a sabiendas de que el pasaje subió y las mejoras son un simple elefante rojo con blanco que se pasea por la ruta troncal y las calles de la ciudad.

******

QUIEN SABE SI sea por las carencias mostradas en la Secretaría de Salud del gobierno estatal o de plano por la crisis de violencia que padecen los médicos en la región noroeste, pero lo que sí es un hecho es que hoy saldrá a los reflectores el líder de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Pablo Serna, el cual estará en un conocido hotel de la Vialidad Sacramento para inaugurar una capacitación a los delegados sindicales de todo el estado, así que ya sea porque no les depositaron el aguinaldo por la falta de coordinación de la SSA de Ernesto Ávila con la dependencia federal, que hasta envió el billete, o porque de plano la crisis en el gremio ya está alcanzando hasta a los sindicalizados.

******

ANOCHE EMPEZARON A circular varios videos de la desafortunada presentación que tuvo el secretario de Salud, Ernesto Ávila, con lo que queda del personal que labora en la clínica de Gómez Farías, hasta donde acudió y que algunos ilusos pensaron serviría para darle salida a las presiones y preocupaciones de los habitantes que día a día enfrentan las peligrosas balas de la región.

Pero dicen que “la cabra tira al monte” y el comportamiento esperado de Ávila fue eso… algo que sigue esperándose por parte de sus subalternos y lo que salió avante, quedó de manifiesto, fue el abierto desinterés por preservar lo fundamental en el área de la medicina y que es, primeramente, la saluda de los encargados de brindar atención médica a la población.

Este jueves se difundirán lo dichosos videos en las plataformas digitales de Entre Líneas y seguramente de varios medios de comunicación más, donde será la propia población quien podrá calificar y valorar la intervención de Ernesto Ávila hablando de que no pueden atender un secuestro de una persona de la cual ni siquiera tuvo la decencia de aprenderse su nombre, con todo y que el hijo de la víctima estaba en primera fila en la dichosa visita del funcionario del Nuevo Amanecer. Vaya manera de re victimizar al doctor Blas Juan Godinez y su familia, que ya cumple varias semanas sustraído de su comunidad y, como diría Jaime Maussan, nadie dice nada.