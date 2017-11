Batuque azulado-Candidaturas con alas-Yadira a la pista-“Post” desde Querétaro

POR MÁS QUE digan que esperarán los tiempos electorales, en donde también ha habido movimiento y no se salvan de hacer grilla es en las filas panistas, pues por más que afirmen que están concentrados en la agenda gubernamental, varios están tejiendo desde la burocracia su futuro político, y es que los malosos revelaron que por un lado y en lo que respecta al Gobierno del Estado, los chapulines que suspiran por perpetrarse le están tirando a los espacios federales, tales como las curules que quedarán vacantes en las Cámaras Alta y Baja, además de algunas alcaldía que aunque las candidaturas parecen tener dueños con la reelección, uno que otro les hace ojitos desde Palacio de Gobierno.

Los más enterados afirman que eso ocurre con los del ala azul que congenian con la corriente del gobernador Javier Corral, pero los del otro bando del PAN, los chicos que le apuestan más a la alcaldesa Maru Campos, han enfilado sus baterías para dirigirse los escaños del Congreso local, sin embargo, el problema surgiría cuando el Frente Opositor conformado por el bolillazo, PRD y Movimiento Ciudadano, meta su cuchara para repartir candidaturas respecto a las encuestas partidistas, que es la orden del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pues es de todos conocido que quienes traen las riendas del Municipio, se identifican más con la ex primera dama y precandidata independiente, Margarita Zavala, quien hace semanas renunció a las filas del panismo para buscar la Presidencia, por lo que no se descarta que acá en Chihuahua, cuna de don Manuel Gómez Morín, las escisiones azules también les puedan pegar.

******

ASÍ QUE HABLANDO de las consecuencias de ese chile con queso ideológico que es el Frente Ciudadano entre el PAN, PRD y MC, a los actuales diputados locales que pretendan la reelección, no les quedará de otra que apechugar los designios de sus dirigencias, tanto nacionales y estatales, las cuales serán las que definan si se avientan al ruedo de la boleta electoral nuevamente, pues aunque la mayoría azulada, amarilla y naranja en el Legislativo busquen repetir en sus curules, de plano saben que ellos no tendrán la última palabra.

******

YA QUE ANDAMOS con los que suspiran por aparecer en la boleta en el 2018, la que anda muy activa para llamar la atención de su partido, el PRI, es Yadira Terrazas, ex directora del Fideicomiso Ah Chihuahua durante la época en que Héctor Valles era el secretario de Turismo, y que actualmente es funcionaria en el FOVISSSTE, y es que según los malosos, la chamaca buscará participar en la contienda del año entrante y cree que tiene varios puntos a su favor para ser considerada por el Comité Directivo Estatal que comanda Omar Bazán, ya que se trata de sangre nueva y no de cartuchos quemados, por lo que si el CDE aplica esa máxima que pretenden desplegar para salir del atolladero, no sorprenda que a Terrazas se le vea el año que entra en busca de alguna diputación local. ¿Será?

******

AYER LOS MALOSOS nos compartieron el “post” de despedida que se aventó en sus redes sociales el otrora amigo, confidente y asesor del gobernador Javier Corral, el queretano Manuel Ovalle Araiza, en el cual se despide oficialmente del Nuevo Amanecer, aunque ya tenía meses sin prestar un solo minuto de “consultoría” al titular del Ejecutivo por motivos que poco a poco están saliendo a la luz, y donde los desacuerdos principalmente con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, son el principal capítulo de esa novela corralista.

Pues no solamente esa discrepancia en materia de negocios inmobiliarios con César Jáuregui Robles fue el principal motivo del adiós del queretano, pues también los malosos reportan que pronto se verá a Ovalle muy cerca de Margarita Zavala. ¿Será?

Además, los que le mueven a la tenebra de Nuevo Amanecer, se preguntan si en esa nueva aventura política de Ovalle también va en paquete su esposa Adriana Bouchot, quien sigue cobrando en la nómina del Nuevo Amanecer como titular de la Salud Mental del estado. En efecto, esa área tan sensible de la salud pública que en los últimos días ha sido noticia por albergar como funcionarios a personas que han sido detenidas en posesión de mariguana, con cantidades más allá de las clasificadas para consumo personal. Pero lo más lamentable es que la conducción de esa responsabilidad, doña Adriana la realiza, precisamente, desde tierras queretanas, donde tiene su lugar de residencia, más ahora que el esposo de plano rompió relaciones laborales con Javier Corral, porque las políticas eran un puente roto desde hace tiempo.

******

PARA NO ANDAR de informe en informe y de pasada ahorrarse unos chelines, los que decidieron conjuntar sus informes de actividades legislativas son los tres diputados del PAN y oriundos de Ciudad Juárez, Víctor Uribe, Gabriel García Cantú y Gustavo Alfaro, los cuales el próximo 11 de noviembre estarán en el Comité Directivo Municipal azul en la fronteriza ciudad, en donde habrán de informar acerca de sus acciones durante un año que tienen en el Congreso local.

******

QUIEN CON MOTIVO de la Feria del Hueso y en pleno Día de Muertos dará un recorrido por los panteones municipales 1 y 2, es la alcaldesa Maru Campos, cuyo equipo de trabajo se trasladará junto con ella a la calle 16, entre las colonias San Jorge y UP, en donde año con año se coloca la tradicional feria, por lo que la presidenta irá a inspeccionar y de paso saludar a los que acudan a visitar a sus muertitos.