Baraja tricolor-Alex encarrerado-SITCECYTECH a la lucha

LOS MALOSOS CONFIRMARON lo que desde hace tiempo se venía barajeando al interior del PRI Estatal y su manera de designar a los que serán los futuros candidatos del tricolor, pues lo que hace meses se veía descabellado por el escarnio público provocado por la figura del ex gobernador César Duarte y de todo lo que oliera a PRI, hoy por hoy, también el desgaste del PAN ocasionado por algunas acciones de parte del titular del Poder Ejecutivo, Javier Corral, han hecho soñar al dirigente del CDE, Omar Bazán y compañía, de que realmente pueden recuperar algunos escaños perdidos tras la estrepitosa elección del 2016.

Es por ello que la familia revolucionaria acudió a dos figurones de antaño y largo colmillo para comenzar la operación política de cara al año que entra, y es que Pedro Domínguez Alarcón fue designado como delegado del Comité Directivo Estatal en la capital del estado, mientras que Diógenes Bustamante pasó a la coordinación de delegados distritales, dos priistas de hueso colorado que se quedaron relegados por el duartismo, pero que ahora han vuelto a ser requeridos por Bazán Flores para sacar las papas del fuego con su experiencia.

Y para rematar con las estrategias grillas que los devuelvan a los primeros planos, los más enterados nos dicen que también se ha reforzado la reafiliación de la militancia, tan es así que quienes anduvieron recalcando su entraña tricolor en las listas del otrora partidazo, fueron aquellos empleados de las delegaciones federales, quienes por cierto traen la consigna de meterle duro a la chamba, ya que son pocos los meses que les quedan para presumir la chamba de la federación que aún está en sus manos.

******

ASÍ QUE HABLANDO del futurismo electoral y de los suspirantes de vena tricolor, el que no cesa en su lucha para ser considerado como candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua, es el actual diputado federal, Alex Domínguez, quien desde su informe el pasado fin de semana, le ha metido bastante galleta a la difusión de sus logros, además de que por lo pronto, cumple con los requisitos que está considerando el Comité Directivo Estatal para palomearlos: no aparecer en la boleta electoral del año pasado y no haber perdido una elección, así que el legislador va por buen camino.

******

Y PARA CULMINAR con los priistas, los malosos de las alturas nos cuentan que quien no quedó muy bien parada con su coordinador en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, es la senadora Chela Ortiz, a la cual le tocó presidir el lunes la sesión de la Cámara Alta, y es que a la paisana de plano se le descontroló cuando le dio entrada al debate por la destitución de Santiago Nieto de la Fepade, así que ante tal chamaqueada que le aplicó el senador independiente, Alejandro Encinas, los de arriba ya no hallaban cómo frenarlo.

******

LOS QUE MUY sorderamente comenzaron a desfilar por los pasillos de San Lázaro para irle rascando al presupuesto del 2018 y que algo les toque a sus municipios, son varios alcaldes de extracción panista que la semana pasada anduvieron tocando las puertas de las oficinas de los legisladores azules, entre los que se encuentran Cristina Jiménez, pues los ediles buscan que sean tomados en cuenta para las partidas federales que se avecinan, por cierto que quien hizo lo propio, pero ayer, fue el gobernador Javier Corral, quien se reunión con los diputados federales del PAN que comanda Marko Cortés, en donde les pidió que no se olviden de Chihuahua al momento de repartir los billetes del Presupuesto de Egresos de la Federación.

******

QUIENES YA SE están cansado de esperar y que casi casi les cierren la puerta en la nariz, son los profes del Sindicato de Trabajadores del CECYTECH que encabeza Carlos Mattán, pues ante los oídos sordos, tanto de la directora General de subsistema, Belinda Ames Russek, y del secretario de Educación, Pablo Cuarón, ante sus peticiones de que se les brinde un servicio de seguridad social, los malosos nos confirmaron que el sábado a las 9 de la mañana, marcharán como protesta contra los funcionarios federales, partiendo desde la Ciudad Deportiva hasta Palacio de Gobierno, en donde esperan que se cumpla la promesa de mantener puertas abiertas.