Ausencia tricolor-Educación en apuros-Demandas y más demandas

POR MÁS QUE relincharon y renegaron a principios de semana con el supuesto lineazo que proviene del CEN del PRI hacia la figura de Omar Bazán en eso de la renovación del Comité Directivo Estatal, los que de plano no se aparecieron en la rueda de prensa en que aseguraban que estarían, fueron el ex alcalde Marco Adán Quezada y el diputado Alex Domínguez, así como la que quiere ser la nueva líder, la senadora Lilia Merodio, de quien se dice que sostuvo una reunión con el ex gobernador Reyes Baeza y la legislador Chela Ortiz, a los cuales acusan de ser las manos que mecen la cuna.

Sin embargo, tal información es uno de los secretos mejor guardados, sobre todo porque también se supo y eso fue más que público, que Merodio anduvo de gira en Delicias entregando apoyos junto al alcalde de esa ciudad, Eliseo Compeán, desde donde volvió a asegurar que no se baja de la contienda, así que el único que no se ha confrontado con nadie es Fermín Ordóñez, el ex líder del PRI Municipal, de quien los malosos dicen que saldrá a decir que la bola no la trae Bazán y que él no se baja de la pelea.

******

AL QUE DE plano le pidieron que ni se asome y mejor se aguante las ganas de meter su cuchara en el proceso de renovación del PRI Estatal, es al chihuahuense consentido de Enrique Ochoa Reza, mandamás a nivel nacional, llámese Cristopher James Barousse, quien funge como secretario de Vinculación del CEN, y es que los malosos de las alturas afirman que el máximo líder le sugirió al chavalo de la Santa Rosa no meter las manos al fuego por nadie, además de que en su calidad de funcionario del Comité Ejecutivo Nacional, más le vale no entrometerse en las tenebras de su jefe tricolor.

******

EN DEFINITIVA, HOY podría ser un día muy negro para la educación, pues la bronca no sólo viene del ultimátum que lanzó el Sindicato del Colegio de Bachilleres hacia el Gobierno del Estado, de que si no destituyen a Tere Ortuño de la Dirección General del COBACH este día, el paro en dicha institución será indefinido, sino que también se avecinan temblores al interior del CECYTECH y en la Sección 42, cuestión que le explicaremos unos párrafos más adelante y que iremos desgajando paso a paso, ya que en lo que nos apremia primero, es la situación de crisis que atraviesa el Bachi en todo el estado y en el que se verían afectados aproximadamente 45 mil alumnos.

Hoy a las 10 de la mañana es la hora límite para que el gobernador Javier Corral remueva a Ortuño Gurza de la Dirección del COBACH, pues en caso de no hacerlo, el Sindicato que lidera Pepe Acuña tomará medidas más drásticas y se cerrarán al diálogo, después de tocar varias puertas y de plano no obtener respuesta a sus peticiones laborales, y para muestra dicen los malosos, lo ocurrido a mitad de semana en Ciudad Juárez, en donde los maestros fronterizos no se anduvieron con medias tintas contra Ortuño, a quien en plena graduación le dieron la espalda y con playeras rojas, exigieron su salida de la institución.

Pero lo interesante es que no nada más los profes rechazaron la presencia de Ortuño en la graduación, sino que a la protesta se unieron los alumnos, demostrando que la ex senadora no es querida ni en donde debería ser la jefa.

******

Y COMO SI el horno no estuviera para bollos, los del Sindicato del CECYTECH andan más que enchilados y con justa razón, ya que más de 15 días después de la última reunión que sostuvieron con autoridades de la Secretaría de Educación que encabeza Pablo Cuarón, hoy volverán a encontrarse con personal de la dependencia que no tiene ni pies ni cabeza, dentro de las famosas mesas de diálogo que el empresario ferretero les ofreció y a la primera que fue citado se ausentó y tuvo que ser cancelada, esa misma donde a los profes los dejaron plantados en las instalaciones del Congreso para analizar lo del servicio de seguridad social.

Pero mientras eso sucedía y el SITCECYTECH esperaba que llegará este día, los malosos nos informan que la Dirección General a cargo de Ana Belinda Ames Russek, empleada de la Secretaría de Educación después de todo, ha saboteado de una y mil maneras los esfuerzos del Sindicato a cargo de Carlos Mattán para que los afilien a Pensiones Civiles del Estado, insistiendo en afiliar a los trabajadores al IMSS, en donde perderían su antigüedad y los más de 20 años de servicio a la institución.

******

PEEEERO SI USTED consideraba eso suficiente en la agenda de problemas educativos de Chihuahua, mismos que han sido dejados en el limbo por el secretario de Educación, Pablo Cuarón, al igual que él, está usted muy equivocado, pues para acabarla de amolar, los maestros de la Sección 42 del SNTE que lidera Ever Avitia, recrudecerán sus protestas por la falta de pago de prestaciones, las cuales comenzaron desde hace más de una semana con la pinta de vehículos y ayer se extendió con lonas en las escuelas estatales, sin embargo, la nula atención del empresario juarense venido a político, despertó la molestia entre los profes tanto de primaria como de preescolar.

Resulta y resalta que hoy a la una de la tarde y a través de un par de megacruceros, los maestros de la Sección 42 se harán sentir a pesar del calorón del mediodía en contra del gobierno estatal, el cual ya sea por decidida o ineptitud, pero simple y llanamente no les resuelven sus prestaciones laborales, así que en simultáneo y para mostrar el músculo magisterial, los maestros de primaria se reunirán en la Diana Cazadora, ahí en el cruce del Ortiz Mena y Mirador, mientras que en las calles 11 y Aldama, a un ladito de Palacio de Gobierno, harán lo propio los jubilados y los de preescolar, con el objetivo de decirle al empresario ferretero: ¡Hágalo!… y póngase a chambear.

******

Y PARA ACABARLA de amolar con el gobierno del Nuevo Amanecer, nos enteramos que al gobernador Javier Corral se le viene otra demanda, pues hoy a las 11 de la mañana, el abogado Juan Pablo Delgado, quien fuera candidato de MORENA a diputado local y defensor de los mecánicos del Vivebús que la traían también contra el ex gobernador César Duarte, anunciará otra denuncia que afectaría a la administración corralista en el tema del transporte público, ese que sigue de mírame y no me toques.