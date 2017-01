Audiencias desangeladas-PAN con lo mismo-Quemado ex auditor

DESANGELADAS Y PRÁCTICAMENTE desiertas, así lucieron las audiencias públicas que ayer el gobernador Javier Corral encabezó en Ciudad Juárez, y es que por más que las hicieron bajo techo para resguardarse de la crudeza del invierno fronterizo, la raza nomás no respondió al llamado del mandón de Palacio y su gabinete, por lo que más de un maloso resaltó que al góber, por más que se resista, ya se le está acabando el crédito, ese que parecía infinito e hizo flotar al ex senador por las nubes de la popularidad.

Además, el gobernador vuelve a demostrar que así como dice una cosa dice otra, pues por más que ha conminado a los ciudadanos a la unidad ante Trump y por tanto a privilegiar los productos mexicanos, Corral fue visto durante las audiencias degustando un café de Starbucks, una marca gringa por excelencia; así que hoy el góber, ya sea con o sin café en mano, tendrá que acudir a la reunión nacional a la que citó el presidente Enrique Peña Nieto, precisamente para unirse sin importar colores y sabores ante la amenaza que suponen las medidas tomadas por el xenófobo jefe de los Estados Unidos.

******

BASTANTE SE TARDARON, pero al fin salió, eso fue lo que nos comentaron los malosos que se enteraron de la salida a la luz, de cuál empresa tenía el millonario contrato de las lonas y espectaculares del Nuevo Amanecer que se colocaron en las principales ciudades y carreteras de la entidad apenas y asumió Javier Corral como gobernador, y es que según trascendió, desde antes de que las facturas se publicaran en el portal de transparencia, algunos ciudadanos habían solicitado dicha información que se escondió por un tiempo en la oficinas del Estado.

Resulta y resalta que desde el año pasado se solicitó, sin embargo, en su momento no salió a flote porque el área de Mercadotecnia e Imagen Institucional, en donde despacha Adriana Siqueiros, nomás no respondió en tiempo y forma, además de que cuando lo hizo, los datos y los números nomás no cuadraron, por lo que la petición fue retachada desde transparencia del gobierno estatal, así que los más enterados afirman que como el miedo no anda en burro, por eso que retrasaron tanto el exhibir las facturas de MOLRI, la empresa casi recién nacida que se llevó el jugoso contrato y que pertenece al cuñado y a la hermana del síndico del Municipio, Miguel Riggs Baeza.

******

PERO MIENTRAS SON peras o son manzanas, lo que ayer también sorprendió luego de que salieran a flote los negocios de los familiares del síndico de la capital, Miguel Riggs, con el Gobierno del Estado, es que la página de transparencia se cayó durante la mañana, para después volver a reactivarse con casi, casi, la misma información que contenía previamente, pues antes de colapsar en el espacio cibernético, uno de los documentos no contenía la firma del director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, además de que en uno de los espacios se mencionaba a El Heraldo de Chihuahua como el ente reproductor de los contenidos publicitarios, sin embargo, cuando la página de Internet volvió al aire, ya apareció la firma del funcionario estatal y desapareció el nombre del periódico impreso antes mencionado. ¿Verdades o mera suspicacia?

******

LOS QUE ENTRE los señalamientos de influyentismo en el Gobierno del Estado alistan desde su trinchera el Sistema Estatal Anticorrupción, son los diputados del PAN que coordina Miguel La Torre, pues si todo sale como está planeado dentro de las comisiones del Poder Legislativo que se encargarán de integrarlo, será en julio cuando se concreten desde la Fiscalía hasta las nuevas reglas y dientes que pretenden otorgarle a quien ocupe el cargo titular de la Auditoría Superior del Estado, que por cierto, desde ayer se quedó acéfala tras la inhabilitación de Jesús Esparza Flores, el cual dijo que renunció, aunque a decir de los malosos, lo renunciaron.

******

ASÍ QUE YA que hablamos del ex auditor, todavía está en veremos si se cumplen las palabras de Jesús Esparza de que hoy saldría a brindar su postura oficial ante su estrepitosa salida de la Auditoría Superior del Estado, sobre todo porque sería unas horas después de que la Fiscalía General del Estado aseguró varias computadoras con información privilegiada de cuentas públicas tanto de municipios y organismos descentralizados, luego de que un Juez otorgó una orden para que los chicos del fiscal César Peniche, se quedará con los CPU’s que supuestamente contienen las pruebas necesarias para hundir no sólo al ex auditor, sino a varios ex funcionarios del sexenio de César Duarte.

******

MUY PERO MUY activos andarán los legisladores que integran el Congreso local, y todo con la mira puesta en que el próximo 5 de febrero se realice en Ciudad Juárez la Sesión Solemne por la conmemoración del centenario de la Constitución Mexicana, pues por más pisoteada que esté, sin duda hay que festejarla como se merece, así que hoy llamaran a periodo extraordinario para sesionar de nueva cuenta el jueves, y ese día declarar al MUREF como recinto oficial para cantarle las mañanitas al documento que parece letra muerta, pero que el fin de semana será el más celebrado de todos.