Arena judicial-Guerra sindical-Xóchitl en Palacio-Turbios manejos

EN MEDIO DE candente situación judicial por el –hasta ahora- no acatamiento de la sentencia de un juzgado de distrito para restituir a Rodolfo Leyva en la presidencia del ICHITAIP, tras su ilegal deposición, el gobierno del Nuevo Amanecer que encabeza Javier Corral, se encuentra en la antesala de dos nuevas resoluciones judiciales que los mantienen parados de pestañas y bigotes, pues a diferencia de lo que ocurre en terrenos del organismo transparente, donde todavía deshojan la margarita sobre si chicanean el asunto en segunda instancia ante un Tribunal Colegiado, hoy el que tiene dos asuntos enlistados para su resolución es ni más ni menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata de los expedientes 150/2016 y 179/2017, cuyas controversias constitucionales fueron promovidas desde el seno del Tribunal Superior de Justicia en contra de la injerencia del Poder Legislativo y Ejecutivo que dicen los malosos justicieros controla y representa Corral Jurado. El primero es por la destitución de la cual fue objeto Gabriel Sepúlveda para que llegara en su lugar la recomendación que mandó el despacho del gobernador del estado, en la persona de Julio César Jiménez Castro. Y el segundo caso es en contra de los poderes prácticamente “metaconstitucionales” que recibió la Judicatura Estatal por encima del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y que ahora es controlada, en los hechos, por Lucha Castro, operadora estrella del Nuevo Amanecer en mancuerna directa con el inquilino del principal despacho en Palacio de Gobierno, Javier Corral.

Los amantes de la justicia, de la injusticia también, estarán más que atentos hoy a la sesión pública del Poder Judicial de la Federación, pues aunque en el primer expediente difícilmente podría darse la restitución de Sepúlveda en el cargo, pues su periodo ya feneció, las argumentaciones sobre la conducta intervencionista podría dar pauta para lo que pueda venir en la historia de la segunda parte de la película que vive Chihuahua titulada “El poder es para poder”, ya que la primera saga se vivió del 2010 al 2016.

******

LOS QUE CONTINÚAN ninguneando a los diversos sindicatos conformados por trabajadores de la educación, son precisamente los directivos del gobierno estatal y de la Secretaría de Educación que encabeza Pablo Cuarón, quien al parecer se empeña en hacer más grande la avalancha de problemas y disgustos en ese rubro que no termina por arrancar como se debe, a pesar de que los empleados sindicalizados han propuesto mesas de diálogo, por lo que en esta ocasión, a los que les tocó el turno de que los dejaran plantados es a los que integran el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua, quienes alegan la poca o nula disposición de las autoridades para cumplir con lo anteriormente acordado.

Resulta y resalta que a los trabajadores de dicho subsistema los dejaron plantados el sábado pasado por la mañana, cuando se suponía participarían en una mesa de diálogo a las 11:00 horas, sin embargo en las oficinas de la dependencia se negó que existiera una cita y la intención de los empleados sindicalizados de que el gobierno cumpla con el pago de sus prestaciones permanece en el aire.

Pareciera que en este Subsistema educativo también se contagiaron de lo que alguna vez hicieron las directoras generales del COBACH y del CECYTECH, Tere Ortuño y Belinda Ames Russek, la primera con la solución resuelta a través de una orden de tacos, y la segunda con el broncón a punto de ebullición, por lo que en este tema hay de dos sopas: o amagan a los líderes sindicales, como se les ha hecho costumbre, o patean el bote hasta que todo reviente, porque tal parece que la mediación tampoco será aquí su fuerte.

******

YA QUE MENCIONAMOS al Sindicato del COBACH y los amagues, el fin de semana, su líder le propinó una nueva estocada al PRI Estatal, de las ya innumerables que ha recibido la familia revolucionaria y que los trae moribundos rumbo a las elecciones del 1 de julio, y es que Pepe Acuña, el hasta hace unos meses peor enemigo de la directora del Bachi, Teresa Ortuño, renunció junto con su sequito a su militancia tricolor, lo que sin duda y por más que los priistas se laman las heridas haciendo como que no les importa, lo cierto es que la decisión de Acuña y los suyos, le abrirá un hueco considerable a la estructura del priismo en la entidad. Y las razones para que don Pepe decidiera retirarse del PRI, ya son otra historia…

******

HABLANDO DE RENUNCIAS de priistas que en sexenios pasados eran más tricolores que la bandera, y que apenas el poder se tornó azul casi casi ellos también, la que fue vista el viernes en Palacio de Gobierno, al parecer desayunando con el gobernador Javier Corral, es la ex dirigente estatal de Movimiento Territorial del PRI y líder del Sindicato de Burócratas del Gobierno del Estado, Xóchitl Reyes Castro, y es que según revelaron los malosos, la relación entre ambos es tan cercana, que ni sombra hay del otrora priismo exacerbado que le salía a flote durante los sexenios pasados.

******

ALGO HUELE TURBIO en la construcción del fraccionamiento Puerta Cibeles, y no precisamente las empresas industriales que lo rodean y que ponen en riesgo la integridad de los habitantes de las 400 viviendas que lo componen, sino lo que hay detrás del otorgar un permiso a la constructora “DeCiudades” para hacerlo en una zona industrial, durante el trienio del ex alcalde Marco Adán Quezada, cuestión que hasta hoy está saliendo a flote y que trae en jaque a los vecinos, quienes exigen más accesos y salidas, tal y como se prometió por parte de la constructora que incumplió lo prometido, sin embargo, la situación también ha exhibido presuntas corruptelas que abrieron paso a los permisos en el ya lejano 2011, así que por lo pronto, la actual administración municipal tiene la oportunidad de reivindicarse por un error que ellos no cometieron, pero que como gobierno deberán otorgar una solución, además de que si le rascan en los archivos de otorgamiento de permisos, podrían encontrar algunas tranzas que solaparon sus antecesores.