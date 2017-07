¿Aplanadora legislativa?-El PRI no se va-Bazán tecnológico

POR MÁS QUE la diputada local del PRI, Adriana Fuentes, renegó y rechazó por las “letras chiquitas” el dictamen que abre camino al crédito por más de 20 mil millones de pesos que planea pedir el Estado, la aplanadora de la Comisión de Programación y Presupuesto le pasó por encima a los detalles que enmarcó la también empresaria juarense, tan es así que si otra cosa no sucede, será el lunes cuando el documento se suba a la tribuna del Poder Legislativo y entonces sí, abrir el camino a lo que el Ejecutivo llama una reestructuración de la deuda pública bancaria, la cual, según sus argumentos, ahorraría hasta 300 milloncitos anuales en puro interés, aunque éste se vaya a más años para poder saldarla.

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda a cargo de Arturo Fuentes Vélez ya brincó el primer peldaño, sacar el dictamen con la anuencia de los panistas Jorge Soto y Jesús Valenciano, así como del naranja Miguel Vallejo y el petista Rubén Aguilar, la bronca ya será el lunes, cuando se requieran dos terceras partes de los diputados para darle luz verde al millonario crédito, es decir, 22 de los 33, que si las gestiones de la Secretaría General de Gobierno se ejecutaron, saldría sin trabas: 16 votos pertenecerían al PAN, si es que los legisladores no hacen berrinche; dos de MORENA; dos del PT y uno más de Movimiento Ciudadano, sólo habría que convencer a Israel Fierro del PES o alguno del PANAL, porque la duda estriba en lo que diga Crystal Tovar del PRD, los dos del Verde y por supuesto el tajante rechazo de las cinco dipus del PRI.

******

LO QUE DE plano no puede destrabarse es el conflicto entre la Secretaría de Educación que encabeza Pablo Cuarón y el Sindicato del CECYTECH, pleito del que algunos diputados se han convertido en árbitros para poder brindarles un servicio de seguridad social, y es que la insistencia de la dependencia estatal para afiliarlos al IMSS, lo que les desaparecería la antigüedad laboral a más de mil empleados del subsistema es lo que trae el tema de cabeza, además, otra situación que refleja la falta de atención del empresario ferretero y su gente al CECYTECH es de lo que nos acaban de enterar los malosos, que adentro se cocina una bomba y que el mismo Cuarón estaría durmiendo con el enemigo.

Resulta y resalta que con la llegada del Nuevo Amanecer, los únicos cambios en el organigrama fueron la llegada de Cuarón Galindo a la SED y el nombramiento de Belinda Ames Russek, ya que dentro del CECYT huelen bastante al ex gobernador César Duarte, pues los actuales directores y subdirectores se nombraron por dedazo o afinidad con Perla Campos, ex directora muy tricolor y duartista, así como por convocatoria exclusiva para trabajadores leales a doña Perla o al PRI, así que los chicos de Educación de plano ni en su casa ponen orden.

******

Y SI DE sindicatos se trata, la telenovela que no termina y que apenas anda en su clímax es el conflicto entre el COBACH y su sindicato, pues los malosos nos confirmaron que desde el gobierno del Nuevo Amanecer les quisieron aplicar un Nachito Rodríguez, sí, el ex auditor que más tardó en tomar protesta que lo que permaneció en el cargo, simplemente por no ser del agrado del gobernador Javier Corral, pues trascendió que a Pepe Acuña, el líder sindical, lo amenazaron con interponer denuncias penales para que desistan del paro de labores, algo similar por lo que Nachito no aguantó y mejor puso pies en polvorosa.

******

AL QUE LE acaba de llegar la chispa tecnológica y la asesoría de que las redes sociales son lo de hoy, es al líder estatal de la Fundación Colosio, Omar Bazán, quien aspira a suceder a Memo Dowell en la dirigencia del CDE tricolor, pues los geeks señalaron que a pesar de andar en la grilla desde finales del siglo pasado, al ex legislador no le había dado por abrir un perfil de Facebook, así que para no estar tan atrasado en los medios políticos, Bazán se unió al ciberespacio, ahí donde en la actualidad nace o muere una carrera política.

******

CON EL MES de julio ya entrado en días, las vacaciones de verano en su apogeo, quienes no se quisieron quedar atrás en eso de tomarse un descanso de mitad de año son los regidores del Cabildo capitalino, los cuales sesionarán hoy a las 10 de la mañana para así quedar libres las próximas semanas, algo similar a lo que harán los diputados el lunes próximo, y es que con el calor y ya sin escuelas, lo mejor es hacer la fuga a algún punto turístico.