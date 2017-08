Aplanadora azul-Alcances reformistas-Operación escudo-Corral, señalado

AHORA SÍ QUE es inminente la aprobación de la reforma electoral este día, pues ya con la aprobación del dictamen en la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside la panista Citlálic Portillo, la cual está integrada por otros dos azulados, Miguel La Torre y Laura Marín, contra René Frías del PANAL y Alejandro Gloria del Verde, y en donde la votación del documento quedó tres contra dos como era de esperarse, así que para darle celeridad al asunto, subirla al Pleno del Poder Legislativo, aprobarla y después enviarla a los 67 Cabildos, hoy los diputados sesionarán tempranito.

El revés más duro se lo llevaron los alcaldes independientes, Armando Cabada de Juárez y Alfredo “El Caballo” Lozoya de Parral, quien por cierto ayer relinchó y calificó de anticonstitucional los lineamientos que hoy serán aprobados por los legisladores s, ya que para nada gustó que ambos ediles apartidistas tengan que separarse del cargo desde el momento en que deberán buscar las firmas ciudadanas que respalden su candidatura, aunque en una de esas hasta les conviene por el tema de la publicidad adelantada, lo que sí es un hecho es que la terna PRI-PAN-Palacio no se las dejó sencilla en caso de que ambos busquen la reelección en sus respectivos municipios.

Los malosos nos comentan que se augura una sesión en la que panistas y priistas se lleven las dos terceras partes con los 21 que ellos representan, además de que tal parece que los dos dipus de MORENA se les unirán, ya sea levantando la mano o de plano al no acudir, por lo que el resto de la chiquillada y sus posibles siete votos, no servirán de nada cuando observen la manera en que serán mayoriteados y ellos se quedarán sin la transferencia de sufragios electorales en caso de irse en alianza en el 2018.

******

VALE LA PENA señalar algunos alcances de la reforma electoral que hoy será votada, en la cual PAN y PRI salen más que beneficiados, mientras que los chiquipartidos y sobre todo los independientes reciben tremenda felpa:

Los votantes en el extranjero pueden ejercer su derecho en la elección de Gobernador

Se cancela toda posibilidad de transferir votos entre partidos que participen en las elecciones coaligados parcial o totalmente

Amarran a los candidatos independientes en sus expresiones hacia otros contendientes electorales

Los umbrales de votación electoral para la asignación de diputaciones plurinominales y por ende la asignación de recursos públicos se incrementa a: 3%, 6%, 9% y 20%

Los funcionarios federales, estatales o municipales con cargo de dirección y atribuciones de mando deberán separarse de su encargo al menos 1 día antes de iniciar la campaña electoral.

Los diputados “PODRÁN O NO” renunciar a su curul para buscar la reelección

Los gobernantes independientes deberán separarse del cargo desde el momento en que se inicie el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano, en favor de su nueva postulación para el cargo que ya ejercen.

******

Y MIENTRAS LOS diputados se fueron jefes en eso de que ellos no tienen que pedir licencia si pretende reelegirse, a la que no fue tan mal, a pesar de que su cabeza la pedían tanto los del PRI y chance también desde Palacio de Gobierno, es a la alcaldesa Maru Campos, quien según lo que será la nueva reforma electoral, en caso de buscar la reelección, sólo tendrá que separarse del cargo un día antes de que inicien las campañas electorales, por lo que lo mismo va para los otros alcaldes que sí pertenezcan a un partido político, sin embargo, los malosos deslizaron que el responsable de que Maru no saliera afectada es ni más ni menos que Miguel La Torre, el ex coordinador de la bancada del PAN y cuyo voto en la Comisión Primera de Gobernación era decisivo para cuajar la reforma, y es que después de lo que el gobernador Javier Corral y la dirigencia estatal le hicieron por no obedecer al góber en el tema de la Auditoría, para el colmilludo panista hubiera sido fácil optar por la venganza, pero como lo suyo es la negocia y el acuerdo, supo maniobrar a favor de su tribu azulada.

******

CON TODO Y que lo acusan de agresor de una periodista en Ciudad Juárez, al gobernador Javier Corral poca mella le hizo que lo señalaran en la frontera, pues ayer viajó a la Ciudad de México para, además de respirar el smog que tanto añora, ir amalgamando la segunda parte del “Encuentro Chihuahua” que como de todos es ya conocido, se realizará el próximo viernes 25 de agosto, así que por lo pronto aprovechó para visitar y confirmar a sus cuates, además ir para irle poniendo sabor al caldo del “análisis y el debate”, el miércoles 23 encabezará las mentadas audiencias públicas en el patio central de Palacio.

Por cierto que la segunda parte del “Encuentro” cambió de horario y será a las tres de la tarde, pues ya el góber no quiere darle “carnita” a sus “detractores” y a los medios “mala leche” y “tóxicos” que pueden acusarlo nuevamente de peculado, con eso de que el pasado “análisis” lo hizo en horario de trabajo. Vaya, se puso listo.

De hecho, la acusación de la agresión no solamente fue desestimada por Corral, sino que desde sus redes sociales y mediante comunicado de prensa, aseguró que es una mentira más del medio de comunicación para el cual trabaja la colega periodista, con lo que el mandamás del Nuevo Amanecer ratificó su frente de guerra político frente al rotativo fronterizo y falta todavía conocer lo que la periodista en lo personal hará, por aquello de que solicite oficialmente el protocolo de protección por la agresión física que aseguró fue objeto directamente de la persona de Javier Corral Jurado, hoy Gobernador del Estado y con ese encargo hasta el 2021. El tema no es menor, aunque haya quienes lo quieran hacer chiquito… como las miras de algunos.

******

DEFINITIVAMENTE QUE EN la Secretaría de Educación apenas y sale de una cuando ya se les viene otra, y es que a unas horas de resolver el conflicto en el Colegio de Bachilleres, la problemática ya les surgió a su titular, Pablo Cuarón, así como al director de los SEECH, Manuel Arias, pues como cada que arranca un ciclo escolar, la asignación de las plazas docentes se han convertido en tremendo embrollo, además de que actualmente, algunos maestros están protestando por las supuestas palancas que varios están utilizando por medio del Nuevo Amanecer para acomodarse en las escuelas.

******

PARA NO DEJAR nada en el tintero, nos cuentan que quien fue ávidamente buscada en recientes días por parte de enviados “no oficiales” del Nuevo Amanecer, fue la ex secretaria general del PRI y ex contralora del Estado, Liz Aguilera, pues todo indica que la orden de aprehensión que se pidió en su contra por parte de la Fiscalía, dentro del famoso multiproceso llamado Justicia para Chihuahua, si bien no tiene caducidad, sí cuenta con una moneda de cambio que pudiera ser de interés para la ex funcionaria.

Mientras son peras o manzana, se confirmó por parte cercanos a la tricolor, que se encuentra radicando en el extranjero por aquello de que mientras se aclaren las cosas y se delimite el alcance de la acusación en su contra, no vaya a correr la misma suerte que sus ex compañeros de gabinete duartista y pasar varios meses en el nada cómodo interior del Cereso de Aquiles Serdán.

La oferta de la negociación llegó de todas formas ya a Liz Aguilera, de quien nos dicen está siendo buscada con más ahínco que en otros momentos, pero no por agentes de la Policía Ministerial, sino por enviados especiales para dialogar… y no precisamente sobre el futuro de México y cómo derrocar al régimen de Enrique Peña Nieto.