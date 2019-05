Apaches morenos-Festejado edil-IEE curioso-Nerviosas entrevistas

LO QUE PARECÍA que no podía confrontarse aún más, está sucediendo, se trata de la relación entre el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, y el súper delegado Juan Carlos Loera, quienes de por sí coincidían poco y sólo los colores partidistas los unían, y es que lo que sucedió con la exhibida que le pusieron al subdelegado regional de programas federales en Parral, Fernando Duarte, a quien acusaron de poner en la nómina a su esposa Ishtar Ibarra, terminó por resquebrajar la delgada línea que los unía, pues dicha acción, sea o no verdadera, puso en la palestra el hecho de que en Morena también se cuecen las habas de la corrupción, lo que tiene en jaque a un amplio sector de la militancia morenista que no ve con muy buenos ojos al grupo de Loera de la Rosa.

Tan es así que ya surgieron varias firmas de militantes de Morena que exigieron una investigación a fondo, ya que no conciben cómo es que ellos, tan puros e impolutos en la lucha contra la corrupción, estén haciendo uso del nepotismo y las influencias para colocar a sus amigos y familiares en la nómina federal, cuando varios que gastaron mucha suela en las campañas del año pasado y ni siquiera les tocó una rebanada del pastel, y aunque con un comunicado de prensa negaron que eso sucedía, lo cierto es que la espinita quedó clavada y ahora quedará en manos de la Comisión de Honestidad y Justicia de la dirigencia estatal de Morena, determinar el qué procede, aunque a decir de muchos, todo quedará en jalones de orejas, pues existen los fieles al grupo de Juan Carlos Loera que están haciendo ruido en redes sociales para defender a Fernando Duarte y a su esposa, además de a un hermano del subdelegado, identificado como Alberto Duarte, quien también cobra su lanita en la nómina gubernamental.

******

YA QUE MENCIONAMOS a los morenos y también al municipio de Hidalgo del Parral, los que se apersonaron a la pachanga de cumpleaños de Alfredo “El Caballo” Lozoya, alcalde esa ciudad, fueron ni más ni menos que el coordinador de los legisladores de Morena en el Congreso local, Miguel Colunga, además de las diputadas Ana Estrada y Rocío Sarmiento, quienes posaron para la foto y presumieron su cercanía con el presidente municipal que llegó al trono de la Capital del Mundo a través, de la vía independiente, además, los malosos nos comentan que en la fiesta cumpleañera, mismas que ya se hicieron costumbre para los que suspiran por la gubernatura, también anduvieron otras personalidades de la grilla local que le dieron un espaldarazo al edil parralense.

******

Y PARA CULMINAR con la gente de Morena, el que también ya se está consumiendo el bono democrático con el que llegó a la alcaldía de Cuauhtémoc es Carlos Tena, el presidente municipal, a quien los cuauhtemenses comenzaron a exigirle que ya se dejé de problemas por los autos “chuecos” y los engomados que emitió para “regularizarlos”, cuestión que lo trae hasta vinculado a proceso, y es que la violencia que acecha a esa ciudad manzanera un día sí y el otro también, han provocado que los ciudadanos no nomás le exijan al gobernador Javier Corral y al fiscal Zona Occidente, Jesús Carrasco, sino también Carlos Tena, al que acusan de sólo preocuparse por los “chuecos” y no por enderezar Cuauhtémoc.

******

LOS QUE LUEGO de batear la revocación de mandato del gobernador Javier Corral, andan organizando conversatorios contra los corruptos, son los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, pues mañana a las 11 de la mañana y en el Museo Casa Chihuahua, los del IEE, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, serán los anfitriones del Conversatorio Sistema Nacional de Anticorrupción, cuyos invitados estelares son el fiscal César Peniche y el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, además de Norma Yadira Lozano, presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

******

AQUÍ DIMOS CUENTA de los resultados que obtuvieron en los exámenes escritos los aspirantes a magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pero curiosamente lo que ha venido ocurriendo en las entrevistas personales, nos dicen los malosos, ha llamado poderosamente la atención por no coincidir con las calificaciones reveladas.

Tal es el caso de quien sacó al parecer mejor califa, la licenciada Karla Reyes Orozco, a quien casi le brotan lágrimas de desesperación y frustración por la mala entrevista que desarrolló, al grado de que confesó a los mismos diputados que le ganaron los nervios y de plano terminó revolviendo la gimnasia con la magnesia.

Pero desde las entrañas del Congreso del estado, nos adelantan que los momios juegan en contra de Reyes Orozco no solo por la pésima presentación ante los legisladores, sino porque no puede borrarse La estigma de que su padrino político es el ex presidente del TSJ y figura importante del duartismo, Gabriel Sepúlveda, quien dicho sea de paso mantiene abiertos en su contra varios procesos judiciales que, a no ser por sendos amparos promovidos oportunamente, lo tendrían no solamente alejado de su silla como Magistrado, sino a un paso de la imputación judicial.

Por lo pronto esa historia cercana de Reyes Orozco, es lo que la mantiene más alejada cada vez de una posición en un tribunal que se habrá de enjuiciar a quienes cometan actos de corrupción.

******

Quien pinta como un serio competidor para las magistraturas del mencionado Tribunal es Héctor César Olivas, quien ha logrado transitar entre los colores de partidos para posicionarse como una opción seria para las posiciones que se juegan en el Congreso, pues su amplia trayectoria como funcionario lo coloca en la posibilidad de un acuerdo entre partidos para que sea el uno de las tres cargas que se juegan para el Poder Judicial, pues de todos los colores pujan para asegurar su posición.