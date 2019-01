AMLO y Corral-Trasfondo del tablazo-Reyista al rescate-Morenos acelerados

EL QUE BUSCARÁ este jueves un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, será el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, luego del golpe mediático que logró dar ayer en la primera plana de un medio impreso editado en la Ciudad de México, en el marco de su persecución contra el exgobernador César Duarte y de aquellos que la actual administración asegura se beneficiaron de sus presuntos actos de corrupción.

El mandatario chihuahuense dejó la víbora chillando con la filtración de esa información que el propio medio (Reforma) señala que su “fuente” es una “denuncia de la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía estatal”. Vaya, prácticamente señala las oficinas de Arturo Fuentes Velez y César Augusto Peniche.

Pero lo importante no es el mensajero, sino el mensaje y por ello el jueves Corral Jurado tocará la puerta en Palacio Nacional, buscando un espacio en la agenda de AMLO. Esto, nos dicen los malosos, lo hará el chihuahuense en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad y la petición formal al presidente López Obrador será que le gobierno federal desista de un amparo que mantiene congelado el avance del proceso judicial contra Duarte, a quien nomás no logran moverlo de El Paso, Texas, hacia este lado de la frontera ni con pomada de la campana.

******