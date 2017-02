Amanecidas demandas-TGC en la mira-Quejas activistas

DE NUEVA CUENTA, en el ojo del huracán estará la administración del gobernador Javier Corral, pues hoy caerá una demanda formal ante la Función Pública en contra de uno de sus integrantes, según nos lo confirmaron los malosos que ya se preparan para presenciar otro nuevo escándalo a escasos cuatro meses de haber iniciado el Nuevo Amanecer, la que viene a sumarse a la que en los próximos días interpondrán en contra de Antonio Pinedo, coordinador de Comunicación Social.

ASÍ QUE POR completo literal es como el Comité Directivo Estatal del PRI se tomó las palabras del gobernador Javier Corral, cuando dijo que debería ser la Secretaría de la Función Pública la que determine si Antonio Pinedo, su coordinador de Comunicación Social, violentó la Ley de Adquisiciones al omitir la licitación del contrato de publicidad para espectaculares y anuncios con la empresa MOLRI, propiedad de la hermana y cuñado del síndico de la capital, Miguel Riggs Baeza.

Y es que tal como los priistas lo confirmaron el viernes, los malosos nos comentan que será en los próximos días cuando el anuncio de la demanda en contra de Pinedo Cornejo se convierta en realidad, ya que los abogados tricolores acudirán a las oficinas de la Función Pública, desde donde despacha Stefany Olmos, quien con este caso podría recuperar algo de credibilidad luego de que se diera a conocer que fue sancionada por la SFP federal, y es que en manos de la funcionaria estará definir si realmente el Nuevo Amanecer evita escupir hacia arriba, pues el mismo Antonio Pinedo reconoció que sí violentó la Ley en aquella ya famosa rueda de prensa donde perdió el control de sí mismo.

Además, ahí no cesará la pedrada que el PRI Estatal le lanzó al coordinador de Comunicación Social, sino que trascendió que los de la familia revolucionaria aumentarán el marcaje personal contra los funcionarios azules del Gobierno del Estado.

NO SÓLO LA supuestamente desaparecida “Electronic Publishing”, sino la ahora ganona del cambio de software y licencias en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, “Tecnología de Gestión y Comunicación”, trae una enorme cola que le pisen, y es que tras la confirmación por parte del gobierno estatal de que TGC se había llevado el contrato de 18 millones de pesos, además de que resultó que se le vincula con el primo del jefe de Gabinete, Gustavo Madero, ni más ni menos que con el ex secretario del Ayuntamiento, Guillermo Villalobos Madero, los malosos descubrieron que a TGC salió raspada con un supuesto fraude electrónico ocurrido en Jalisco el año pasado.

Resulta y resalta que en Zapopan, un grupo de panistas indignados abrieron una investigación por el desfalco de 500 millones de pesos en la adquisición de licencias Oracle y de software en el C4, según una nota publicada en un diario de circulación nacional en abril del 2016, en donde además se resaltó “un sospechosísimo gasto que tiene que ver con una empresa de Chihuahua que se llama TGC por 14 millones 326 mil pesos” …, así que conste que no lo dijimos nosotros.

Y PARA QUE no digan que el que calla otorga, Gustavo Madero, jefe del gabinetazo del gobernador Javier Corral, hasta colgó un video en su muro de Facebook para defenderse de las acusaciones de presuntos negocios millonarios con el Estado, en donde aseguró que se trata de información “tóxica” y calificar de mentirosas las aseveraciones de los medios de comunicación que desde la semana pasada sacaron a flote los supuestos negociazos azules.

PRECISAMENTE HABLANDO DE supuestas calumnias y críticas, al que también ya lo traen de un ala por alzar la voz en contra del gobierno de su otrora compota del alma, es al activista Jaime García Chávez, quien ya denunció los ataques frontales en redes sociales de parte de bots de extracción panista, los cuales no han permitido que al gobierno del Nuevo Amanecer se le exhiba con todo y errores, así que el antes crítico del ex gobernador César Duarte, ya también lo califican de atacante del góber Javier Corral.

Por cierto, el gobernador no se conformó con la placeada que les dio a sus funcionarios el sábado por la tarde, sino que también se reunió con los miembros de su gabinete para compartir el pan y la sal con Denisse Dresser, la también todóloga y activista que participó de lleno en la campaña del ahora mandón de Palacio.

AHORA SÍ QUE que no haya quejas del dinero que está dejando de entrar a las arcas estatales por los bloqueos en las casetas de la región centro-sur del estado, los jefazos del movimiento antigasolinazo decidieron dejar las tomas a partir del sábado 18 de febrero, con la intención de volverse a agrupar y correrle un poco a los toletes de los antimotines, sin embargo, la lucha ahí no terminará, pues el próximo 24 de febrero, Día de la Bandera, planean una megamarcha que retumbe por todo el estado.

OTRO QUE SE puso al grito de guerra contra el actual sistema es el ex candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Serrano, el cual ha estado bastante activo últimamente en las redes sociales, arremetiendo en contra de su sucesor en la alcaldía de Juárez, Armando Cabada, y también exhibiendo trapitos al sol del gobernador Javier Corral, desde recordando cómo bajó la inseguridad durante su gestión como presidente municipal fronterizo, hasta enviándole consejos y estrategias al góber, aunque eso sí, los cibernautas no son tan peritas en dulce y le regresan los recuerditos al ex edil de la frontera.