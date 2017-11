Alianzas de Meade-Los pluris-Morenos espirituales-Clausuran hoy Palacio

SIN DUDA PEPE Meade se convirtió ayer en el hombre del momento, sin ser priista de cepa, ni siquiera militante, fue destapado por el propio presidente Enrique Peña Nieto y arropado por las estructuras tricolores sin oposición alguna, misma situación replicada en los estados donde el PRI pasó de ser del llamado “partidazo” a una sombra de lo que fue del 2010 al 2015, dadas las acusaciones de corrupción que pesan sobre una docena de ex gobernadores, incluido el de Chihuahua, César Duarte Jáquez, cuyos nombres han pasado a segundo plano, a menos hasta que pase la euforia de la designación del ex secretario de Hacienda como el ungido para intentar suceder a Peña Nieto.

Pero donde el secreto a voces fue recibido como un puñetazo, es en las aspiraciones de aquellos panistas que tenían la esperanza de que el PAN regresara a Los Pinos en el 2018, pues Meade, el ex funcionario transexenal, cinco veces secretario de Estado e incluso más azul que quienes dicen serlo, le arrebatará miles de votos al panismo, el mismo que aún no logra ponerse de acuerdo ni con sus aliados amarillos y naranjas, el mismo que pende de un hilo entre su militancia por la necedad de darle vida a una alianza que nació prácticamente muerta, un Frankenstein ideológico que ni siquiera un Igor chihuahuense podría hacerlo que funcione. ¿Será?

******

POR CIERTO QUE apenas y fue destapado Pepe Meade, los priistas chihuahuenses no perdieron el tiempo y comenzaron a hacer circular las imágenes que se tomaron con el hombre del momento, pues bien saben que el que se mueve no sale en la foto.

******

EN TERRENOS DE la familia revolucionaria, el que ya se controló y le bajó la temperatura luego de la hervida grilla que traía cargando por semanas de incertidumbre sobre su futuro político, es el ex diputado y ex alcalde de Delicias, Guillermo Márquez Lizalde, pues finalmente supo qué lugar le tocará en la lista de candidatos a diputados locales por la vía de representación proporcional. Los enterados nos cuentan que no fue mucho de su agrado pero la lógica matemática le da un 70 por ciento de probabilidades de ingresar a la próxima legislatura.

Y es que después de que algún maloso colmilludo ilusionó a Márquez con el primer lugar de la codiciada lista, terminó siendo notificado que iría en el número 3, es decir, que realmente con la prelación luego de mezclar a los mejores perdedores por tierra, al famoso “Cachún” de Delicias le estaría tocando la quinta diputación asignada por la vía plurinominal. Posibilidades, con la votación que configuró a la actual legislatura, real de tener fuero. Falta ver qué tan bien o tan mal le va al PRI en el 2018.

Como nota al margen, los malosos del Revolucionario Institucional deslizaron que no se le tiene que buscar tres pies al gato, pues el segundo nombre de la lista plurinominal será el de una mujer joven, porque el primero tiene nombre y apellido desde hace meses y es el del dirigente estatal, Omar Bazán Flores, porque bien dicen que para librar la batalla política después del 2018 y que culminará con el relevo en la gubernatura del 2021, el que encabece al PRI debe tener fuero, por aquello de que la especialidad del Nuevo Amanecer es utilizar al brazo de la justicia selectiva en eso de controlar a las voces disidentes.

******

PERO DONDE LAS cosas se están poniendo color de hormiga es en la zona del noroeste, donde el principal reto será alinear las campañas de los que figuran como abanderados de la familia tricolor. Y es que nos cuentan los malosos que simple y llanamente no ven entre los mandones del PRI a un mejor perfil que el de Lupita Pérez para recuperar la alcaldía de Cuauhtémoc, y a la par el respaldo de la cúpula partidista para la diputación federal del 07 distrito está sin cortapisas para Neil Martín Pérez Campos. El asunto complicado es que ambas figuras no pueden verse ni en pintura y saben perfectamente que se requieren para lograr el triunfo electoral en la zona, aunque vale decir que 11 municipios que se integran en el séptimo distrito federal se encuentran dentro de los considerados “ganados” para el PRI, pero Cuauhtémoc es la joya de la corona en la región.

******

ASÍ QUE HABLANDO de alianzas que se contraponen con los estatutos y la ideología, el fin de semana corrió bastante el rumor de la suma del Partido Encuentro Social con MORENA para competir en las elecciones del 2018, es decir y según los malosos de las alturas, el líder nacional del PES, Hugo Eric Flores, ha coqueteado con la posibilidad de ir con Andrés Manuel López Obrador para las elecciones federales, sin embargo, qué pensarían los seguidores del tabasqueño del pragmatismo al que pudiera llegar, pues no conforme con sumar a ex priistas, ex panistas y todo aquel resentido con sus partidos de origen, a un PES que ataca la ideología de género, los derechos humanos de algunas minorías y que defiende la idea del matrimonio tradicional, vaya, todo lo contrario a lo que los izquierdosos defienden como bandera del morenismo. Un PES MORENA más deforme que el Frankenstein amarillo y azul.

******

TAL COMO ÉL lo hacía cuando protestaba en contra del ex gobernador César Duarte en compañía de organizaciones ciudadanas y de su ex amigo Jaime García Chávez, hoy al góber Javier Corral también le pretenden clausurar de manera simbólica el Palacio de Gobierno, ahí donde llegó como jefe del Poder Ejecutivo el pasado 4 de octubre del 2016 y en donde prometió mantenerlo de puertas abiertas ante las necesidades de sus gobernados, por lo que para no perder la costumbre, luego de que ayer dos protestas desquiciaron el Centro de la ciudad ante los oídos sordos del Estado, hoy a las 9 de la mañana, colectivos feministas y defensores de derechos humanos, los que no cayeron en las redes del oficialismo, acudirán a manifestarse por la ola de feminicidios que ha golpeado a la entidad en los últimos días, y es que la gota que derramó el vaso fue el asesinato de Alma Trillo, la conductora de Uber que desapareció el miércoles y cuyo cadáver lo encontraron el sábado, así que ante la inoperancia del gobierno, se prevé que se alce la voz del pueblo.

******

MUY INTERESANTE SE está poniendo la licitación de medicamentos que emitió Pensiones Civiles del Estado, la cual representa un jugoso contrato por 700 millones de pesos, y es que son 20 las empresas que se disputan tremendo billete al ser proveedores del gobierno estatal, entre las que destacan “EGRO Farmacias”, sí, la misma que ya obtuvo un contrato de 80 millones y a través de la adjudicación directa, esa misma que dicen es de reconocidos panistas, amigos cercanos al gobernador Javier Corral y a su secretario de Salud, Ernesto Ávila, por lo que el próximo lunes 4 de diciembre, se sabrá si el médico militar se deja llevar o no ante la millonaria licitación de medicamentos.