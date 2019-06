Algarabía 4T-Golazo juarense-Fichita morena-Sabotaje tricolor

ENTRE LA ALGARABÍA que significó para el gobierno federal que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se desistiera de la imposición de aranceles a productos mexicanos que iniciarían hoy, así como la pachanga que representó para Andrés Manuel López Obrador “el acto por la dignidad” en Tijuana, los que no están para nada felices son una treintena de despachos de abogados que llevaban a cabo los litigios para recuperar viviendas de deudores del INFONAVIT, pues no sólo la noticia que dio AMLO el viernes, de que ya no se permitirían los desalojos en contra de los morosos, terminó por sepultarles la alegría, sino que desde que inició el actual gobierno federal, los litigios se redujeron y ya no son 30 los despachos jurídicos que llevan los casos, sino ya sólo cinco que han tenido que reajustarse a la chamba de la recuperación de viviendas.

Y es que las políticas del presidente López Obrador, quien se empeña en cultivar la cultura de la ilegalidad en su afán de “apoyar” a los más desprotegidos, ha ocasionado que los encargados de promoverla se queden como el chinito, nomás mirando, mientras que los favorecidos generan un hoyo en las finanzas públicas que no se llenará ni con festejos grillos, aunque se trate de un jefe de Estado.

YA QUE MENCIONAMOS el famoso “acto por la dignidad” que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana, quien de plano no se apersonó y fue de los pocos gobernadores de todo el país que le hizo el fuchi, oootra vez, al tabasqueño, es por supuesto que Javier Corral, el cual se quedó en la capital del estado y se reunió con los integrantes de su gabinete, con los cuales analizó planes de inversión y programas prioritarios, además de que como el góber nunca da paso sin huarache, aprovechó para lanzarles una pedrada a los diputados locales de Morena y del PRI, quienes mantienen un recurso ante la Corte por la reestructuración de la deuda pública, lo que ha impedido que ésta se destrabe.

Sin embargo, y como suele suceder con el gobernador, culpó a otros de sus ocurrencias, pues lo que pasa con la reestructuración de la deuda pública es responsabilidad de su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, que en un primer intento falló y en el segundo, ante tales ocurrencias, los de la oposición también buscaron su tajada política para exhibirlo, así que chance y la inoperancia de esa dependencia encargada de los dineros, provocó que una de las mentes más brillantes del gobierno estatal, Lalo Fernández, decidiera renunciar y dejar los corajes que sufría al interior de la Secretaría de Hacienda como subsecretario de Egresos.

PERO QUIEN DEBE andar feliz es la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra De la Vega, que está a punto de concretar la compra de Lobos BUAP para trasladar la franquicia a la frontera y lograr que sus Bravos de Juárez logren en la mesa lo que no pudieron en lo deportivo, jugar en la Primera División de la Liga MX, lo que sin duda alguna otorgaría otro estatus a su equipo y por tanto a la frontera, y es que este fin de semana el tema volvió a tomar oxígeno y según los más enterados en cuestiones deportivas, sería este día cuando el anunció se haga oficial y la empresaria celebre con sus Bravos el ascenso, todo por un módico precio de 90 millones de pesos.

Y CÓMO LA 4T se nota que está agarrando bastante agua para su molino, otro caso de chuecuras y cosas peores surgió durante el fin de semana, se trata de Felipe de Jesús Hernández Bailón, responsable de la Atención a la Población Indígena en Chihuahua, quien según las malas lenguas, también cobra como profesor en el municipio de Balleza, específicamente en la primaria “Niño Tarahumara”, de donde solicitó licencia para separarse del cargo desde principio de este año, cuando fue llamado al puesto que hoy desempeña y del que presume en redes sociales.

QUIEN CONTINÚA SABOTEANDO al PRI con tal de no perder su poder al interior del partido y de paso ayudar a su gallo por la dirigencia nacional, es el dirigente tricolor en el estado, Omar Bazán, el cual hizo todo lo posible para dilatar el proceso de registro de los nuevos militantes afiliados, a pesar de que la raza priista anduvo por varios municipios para jalar a más gente para que se uniera a las filas de la familia revolucionaria, tan alicaída después de las últimas elecciones, y aunque sí se logró, Bazán Flores retrasó los procesos de registro de los nuevos militantes, cuyo sistema cerrará mañana y hasta el momento sólo hay tres nombres capturados, por lo que el padrón quedó más mocho que las esperanzas del priismo de resucitar.