Alcaldes emproblemados-SOS Sonora-AMhate-Deshidratados burócratas

A LOS OIDOS de este escribidor llegó la información de que una veintena de alcaldes serranos andan en verdaderos problemas con sus cuentas públicas por culpa del narcotráfico. Le explico. Resulta y resalta que algunos presidentes municipales han tenido que utilizar algunos programas gubernamentales para hacerle frente a los gastos que genera la delincuencia organizada, misma que se ha subsidiado del erario público.

Un maloso de las alturas confirmó, por ejemplo, y sólo por poner un botón, que algunos municipios de la Sierra han duplicado o triplicado el gasto en combustibles, pues la mentada gasolina y diésel es muy socorrida por los ya citados personajes. Incluso, nos aseguran, los alcaldes han cometido la insensatez de pegarle a programas etiquetados a cambio de gasto corriente, pues ha sido la única forma de cumplir con los requisitos de quienes mandan en las regiones respectivas.

El tema se convertirá en una bomba de tiempo, ya que nos aseguran los malosos, que en más de veinte municipios ni si quiera existe un Comité de Compras, lo que ha generado una ilegalidad abundante en lo que respecta a los procesos, mismos que tendrán que señalar en su momento los sabuesos de la Auditoría Superior del Estado, mismos que, también hay que decirlo, se la tenderán que rifar para llevar a cabo las auditorías, pues los malandros de la región ya les dijeron a los alcaldes que no se preocupen porque el día que los auditorios lleguen los recibirán con los brazos abiertos…

******

HABLANDO DE COMPRAS, lo bueno es que en el Nuevo Amanecer que encabeza Javier Corral decidieron empezar a gastarse el dinero –el año pasado subejercieron este rubro en decenas o quizá cientos de millones de pesos- para equipamiento de las fuerzas estatales de seguridad, pues la semana pasada se supo de la entrega de más de 250 unidades motoras para la Fiscalía estatal.

Lo malo es que algún “genio de la publicidad”, de esos que seguramente tienen “títulos universitarios patitos”, decidieron no soltar los autos hasta que el mandatario estatal encabezara eventos mediáticos para posar la fotografía y forzar el boletín de prensa. Ya hubo uno de esos en esta capital y quieren otros más en Juárez y en la zona sur del estado, mientras tanto las camionetas nuevas siguen en los corralones con 10 litros de gasolina que les puso el proveedor o intermediario que se utilizó para la millonaria venta, porque ahí de que hubo negocio, lo hubo. Evidentemente la licitación favoreció a un concesionario automotriz de apellido Cruz y algún intermediario generoso prestó instalaciones particulares para guardar algunos días las unidades allá por el periférico Lombardo Toledano, desde donde fueron movidas las camionetas para echarles poca gasolina, que lucieran para una foto y nuevamente guardar la mayoría, porque muy pocas son las que en verdad ya se pusieron a trabajar. De hecho las que se enviaron a Juárez, más de un centenar, todavía están varadas hasta que las “entreguen” en acto faraónico. Sin duda, unos “genios de la publicidad”.

******

HABLANDO DE LA narcoviolencia, el amague de la empresa canadiense, Pan American Silver, de irse de Chihuahua hizo que el gobernador Javier Corral se comprometiera a darle toda la seguridad a las operaciones de la Mina de Dolores, lo que desde este espacio aplaudimos y nos ponemos de pie. Sin embargo, algo que no se puede quedar en el tintero, es que el resguardo a los plateros canadienses dejará descobijado a varios municipios en el tema policiaco, lo que convierte la decisión de un deshoje más de la margarita sin hojas: Le brinda todo el apoyo a la mina para que se quede y descobijan a los demás municipios o viceversa. ¿Qué convendrá más? Es pregunta chinguenguenchona…

******

Y COMO LAS cucarachas andan volando, la nula seguridad en la región noroeste del estado, es lo que ya pegó fuerte a la gente de Sonora y de manera en especial a su gobernadora, Claudia Pavlovich, de extracción priista, quien anda con la espada desenvainada en contra de los sicarios que de Janos, Madera y Moris se cruzan a los sonorenses Agua Prieta, Bavispe, Huachinera o Yécora, algo similar a lo que sucedió unos meses de allá para acá, pero que hoy la gobernadora sí está utilizando en contra de su homólogo chihuahuense, Javier Corral.

******

QUÉ DIOS NOS agarre confesados. El gobernador Javier Corral, fiel a su estilo de confrontación (que lo tuvo hasta con su hoy candidato panista, Ricardo Anaya), le cantó desde ya un tiro al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas y que según las probabilidades, se perfila a ser el próximo presidente de México, y es que para curarse en salud ante el lejano arresto del exgobernador César Duarte, prófugo de la justicia, el mandatario estatal adelantó que si el tabasqueño llega a ser el máximo jefe del país, él seguirá en la misma tónica de pelearse con la federación, tal cual y ha sucedido en los casi dos años que lleva al frente del Estado.

Así que para no variar y para que los chihuahuenses no extrañen los pleitos, Corral Jurado advirtió que los próximos tres años serán pan con lo mismo, caravanas por aquí y por allá, nula obra pública, a pesar de que existe un presupuesto millonario, por más que repita que no hay, y no hay dinero, por lo que si usted apoya al Peje y supuso que todo iba a cambiar con la llegada del oriundo de Macuspana a la silla presidencial, pues se equivoca; ni se diga si gana el priista José Antonio Meade, con quien el gobernador trae pleito casado, chance y el panista Ricardo Anaya trae la salvación a Chihuahua, pero con eso de que a Corral le gusta pelearse hasta con su sombra, tal vez la memoria se le reestablezca y recuerde que no hace ni tres años, acusó al rubio queretano de ser un corrupto y principal impulsor de los moches… bendita amnesia electoral.

******

YA QUE HABLAMOS de corrupción y del gobernador Javier Corral, el justiciero que enfunda su espada contra los corruptos, tal parece que fue el poco interés en venir lo que canceló, al menos los días 19 y 20 de mayo en que se tenía programado, su autoaclamado foro anticorrupción que tendría como sede la capital del estado, a donde según él vendrían figurones de talla nacional, con el suficiente peso moral para escupir en contra de los políticos vendidos, sin embargo, se desconoce si fue la fiebre electoral lo que ahuyentó a sus compas de trasladarse a la capital, o de plano a sus asesores se les prendió el foco y avistaron sendas denuncias ante la FEPADE por andar con la matraca puesta a favor de los candidatos del PAN y Movimiento Ciudadano.

******

EL GRITO EN el cielo están a punto de poner varios burócratas del estado, con todo y que apenas tienen a lo mucho un año y medio disfrutando de las mieles del erario, pues llegaron con la oleada del Nuevo Amanecer. Y es que como el ser humano por naturaleza es inconforme y el estoicismo no se da a borbotones, la falta de aire, agua y las altas temperaturas están asfixiando las oficinas estatales. Botón de muestra es la Secretaría del Trabajo, pues en el edificio que antes era el Supremo Tribunal de Justicia, ahora donde se imparte justicia laboral, a espaladas de la Rectoría Universitaria, poco a poco empiezan a llegar los aires acondicionados, pero han pasado días en que los únicos chorros de agua son los que se sudan, porque curiosamente los encargados de velar por las condiciones laborales, desempeñan sus tareas a duras penas. Y no pregunten por carpetas o papelería diversa, mucho menos impresiones, ya que ahí no ha llegado la bonanza –por ejemplo- de ver en qué se gastarán unos 100 millones de pesos como sí ocurre en Comunicación Social donde hasta un canal de televisión quieren poner, aunque no tengan mucho para informar.