Aguas con las denuncias-Escupen para arriba-Reyes parte el queso

QUIEN VOLVIÓ A retomar las denuncias penales y administrativas en contra de ex funcionarios de la Junta Central de Agua y Saneamiento, con eso de que en los últimos días habían dormido el sueño de los justos, es el director jurídico de la JCAS, Roberto “El Pony” Lara, tan es así que el abogado estuvo hace unos días en la ciudad de Parral, verificando, otra vez, la Planta Tratadora de Aguas Residuales que sólo trabaja al 18 por ciento de su capacidad, a pesar de que los ex jefes de la Junta de Aguas durante el sexenio de César Duarte, pagaron el 100 por ciento de costo con recursos de las arcas estatales.

Los malosos nos comentan que en los próximos días, Lara Rocha dará especial seguimiento a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado a principios de año, ya que entre el pleito que se traen por la reapertura de la investigación contra el ex gobernador, el aumento de las ejecuciones y los señalamiento en contra de la propia administración corralista, en la corporación en la que despacha César Peniche se pusieron lentos, por lo que cada encargado de poner el dedo en la llaga de los ex funcionarios, tendrá que moverse por sus propios medios.

******

PERO MIENTRAS UNOS señalan, otros escupen para arriba, y es que tal como le adelantamos hace unos días, el nuevo negrito en el arroz del Nuevo Amanecer es el jefe del gabinete, Gustavo Madero, a quien el jugoso contrato que ejecutó con el gobierno estatal para cambiar el software de las Recaudaciones de Rentas, le podría explotar en las manos en los próximos días, pues de nueva cuenta los conflictos de intereses y los negocios para los compas han vuelto a empañar la supuesta transparencia que tanto presume la administración del gobernador Javier Corral.

Y es que desde finales de semana en que se destapó el probable escándalo que se viene, diversos actores políticos han exigido al gobierno corralista que muestre y destape los contratos realizados con la empresa encargada del cambio de software, misma que se llevó 20 millones de pesos por cambiar los programas computacionales cuando los anteriores aún funcionaban y ni obsoletos estaban.

******

ASÍ QUE ENTRE señalamientos de corrupción y conflictos de intereses, ayer el gobernador Javier Corral se dijo a favor de una nueva Constitución que le habrá la puerta a una reforma integral para el estado de Chihuahua, sin embargo, ante el caos provocado por sus acuerdos con amigos y correligionarios, a los cuales ha beneficiado con contratos millonarios a nombre del Gobierno del Estado, más de tres se pararon de pelos y pestañas al suponer que el góber impulse otra Carta Magna para acabar con la corrupción… ¿qué no se habrá mordido la lengua?

******

EN DONDE LOS escándalos no cesan es al interior del Auditoría Superior del Estado, la cual quedará acéfala el próximo 13 de febrero, día en que su todavía titular, Jesús Esparza Flores, se separe del cargo debido a las denuncias penales que recaen en su contra, cortesías del diputado Jorge Soto, y es que según los malosos, las demandas que traen de un ala al Contador Público, podrían alcanzar a otros cuatro funcionarios de la ASE, a quienes se les fincaría responsabilidad por encubrir y omitir los verdaderos números en los informes de fiscalización.

******

MÁS QUE CONCURRIDO estuvo el encuentro de la “Fundación Colosio” allá en un hotel de la Vialidad Sacramento, y es que el hombre que recuperó el queso al interior del PRI y que ahora lo parte, José Reyes Baeza, el ex gobernador, estuvo como invitado especial, tan es así que el lugar lució repleto y logró reunir a corrientes tan diversas que al priismo se le devolvió un poco la esperanza; los que estuvieron y que suspiran por la silla principal del CDE tricolor son Fermín Ordóñez, que no se le despegó al también director General del ISSSTE; Heliodoro Araiza también acudió, acompañado de su padrino político, el ex alcalde Marco Quezada, además del diputado Alex Domínguez, que aunque no se ha destapado para suceder a Memo Dowell como mandamás de la familia revolucionaria, se sabe que apoya las aspiraciones del profe Miguel Ángel González.

La charla se basó en la unidad y en los retos que se vienen, precisamente la sucesión en el CDE, además de que los malosos revelaron que la semana que entra, ya sea a finales o a la mitad, podría arribar el delegado especial que enviará el Comité Ejecutivo Nacional, con la intención de que ponga orden y siente las bases para la sucesión partidista.

******

QUIEN EL PRÓXIMO jueves 9 de febrero será el invitado especial del “Foro Institucional para Eliminar la Violencia Política de Género” es Santiago Nieto, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mismo que participará a invitación expresa de los organizadores del Foro, ni más ni menos que los consejeros del IEE que preside Arturo Meraz, además, el fiscal de la FEPADE no será la única estrella que se presente en la Quinta Gameros, sino también una serie actores políticos locales que van desde miembros del Tribunal Estatal Electoral y expertos en feminismo.