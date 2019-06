Adiós Wrangler-Morena movilización-Alumbrado pospuesto-Adiós a Duarte

LO QUE ERA un secreto a voces ayer quedó concretado, las plantas de Wrangler en Delicias y Jiménez comenzaron a liquidar a sus empleados, más de mil personas entre ambas maquiladoras que operaban desde hacía varios años en esas cabeceras municipales, y que se han quedado sin trabajo por el adiós de esa marca que manufacturaba mezclilla y que según sus directivos, se irá a operar a Nicaragua, en Centroamérica, en donde al parecer les ofrecieron mejores condiciones de inversión y mano de obra más barata, por lo que aunque las autoridades aseguren que los cientos de liquidados no quedarán en el desamparo, lo cierto es que digan lo que digan, son empleos que se han perdido, cifras que engrosarán los registros del INEGI, pero que detrás de cada una está una historia de vida, un sueldo que dejará de llevarse a casa en este México que día con día se hunde más en la incertidumbre, aunque el ganso insista en que no se cansa, ¿o cómo era?

******

Y ES QUE mientras eso sucede en este terruño norteño, mexicanos perdiendo su empleo, desde la capital del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador presume que donde come uno comen millones, lógica que estriba en lo mesiánico y derriba cualquier argumento aristotélico o aritmético, pues vaya usted a saber cómo le hará un jefe de Estado que nunca ha dejado de ser candidato, para generar empleos y buenas condiciones de vida para los miles de migrantes centroamericanos que están en el país, cuando ni siquiera ha podido hacerlo para los mexicanos, a esos a quienes les juró que nos les fallaría, lo cierto es que sus actitudes de salvador de los pueblos latinoamericanos, ya comenzó a provocar urticaria entre los ciudadanos que hasta hace poco los veían como una esperanza para nuestro desangelado México.

La estrategia de López Obrador, de mostrarse piadoso y auxiliador con los migrantes, incluso hasta el grado de cederles millones de dólares que costaría el avión presidencial que tanto le funcionó para su campaña política, la tercera que fue la vencida, generó lo que no había sucedido con su terquedad de cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; los apoyos a las estancias infantiles, la reducción de presupuesto en áreas muy específicas como la CONAFOR, seguridad y turismo, o su afán de denostar a quienes no piensan como él, no, todo eso “el pueblo sabio” se lo perdonó, incluso hasta el chihuahuense, que es más “fifí”, se lo pasó por alto, pero ayer, su propuesta de continuar recibiendo a los migrantes con los brazos abiertos y el erario también, provocó una oleada de comentarios negativos que hasta los creyentes en la 4T tuvieron que poner pies en polvorosa.

******

SI DE LA 4T se trata, y ante la visita mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer anduvo en Ojinaga afinando detalles de la gira que realizará AMLO el viernes, es el súper delegado Juan Carlos Loera, que ya no trae una o dos quejas por nepotismo y tráfico de influencias, sino varias, sin embargo, eso no le impide que tenga que organizarle a su jefe el arribo triunfal que hará en la fronteriza ciudad, en donde según nos cuentan, ya comenzaron a sufrir los estragos de la crisis migratoria que se vive en todo la frontera norte, así que Ojinaga, la frontera que rara vez daba problemas, también trae broncas cargando, por lo que a decir de los malosos, y para que AMLO no se sienta desamparado, quienes acudan al mitin de las 6 de la tarde con el calor a plomo del desierto, serán los beneficiados por los apoyos de la Secretaría del Bienestar, es decir, quienes lo vitoreen por sus políticas y no las mentes críticas que se atrevan a contradecirlo.

******

DICEN LOS MALOSOS que esa movilización que instrumentarse los morenos para el fin de semana, deberían implementarla para evacuar los más de 15 mil migrantes que se encuentran en la franja fronteriza norte del estado de Chihuahua, pues además de la oleada de centroamericanos que ha llegado -y continúan haciéndolo a raudales- los Estados Unidos, en lo que va del año ha deportado por Juárez a ya casi 4 mil 500 indocumentados originarios de Centroamérica que alcanzaron a ingresar ilegalmente al gabacho.

Así las cosas, entre la migración que no cesa y las deportaciones que cada día se endurecen más, las fronteras mexicanas, principalmente Juárez y Tijuana, son las que más lo sufren.

******

LOS QUE DECIDIERON posponer, oootra vez, la reunión para votar los dictámenes de los proyectos de alumbrado público de Chihuahua y Juárez propuestos por sus respectivos alcaldes, Maru Campos y Armando Cabada, fueron los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública que preside el panista Jesús Valenciano, incluso hasta tenían apartada la sala Morelos de la Torre Legislativa para proceder a la votación de los documentos, sin embargo, tal parece que los cabos siguen sueltos y la grilla a todo lo que da, así que será hasta la semana entrante, cuando, a ver si es cierto, la reunión se lleve a cabo. Pedro y el lobo se les están quedando cortos.

******

EN ESTE CONTEXTO regresará el próximo lunes la alcaldesa capitalina Maru Campos, quien después de la licencia de 10 días que solicitó para ausentarse del país por motivos personales, a su retorno encontrará que sus correligionarios en el Congreso local nomás no se pusieron las pilas.

La edil regresa de unos días de asueto personal que pidió para conmemorar un aniversario importante dentro de su entorno familiar, lo cual incluyó la estadía en la Costa Este de EU, donde reside parte de su familia. Sin embargo, esa alegría privada podría extenderse a lo público hasta la próxima semana si es que la banda azul en el Legislativo se pone las pilas para sacar de una buena vez la aprobación del proyecto de alumbrado público.

******

FINALMENTE AYER YA iniciando la noche el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en definitiva la confirmación de la expulsión del PRI del exgobernador de Chihuahua, el ballezano César Horacio Duarte Jáquez.

Luego de que el hoy legalmente ex priísta se inconformara de la resolución tomada por la Comisión de Honor y Justicia Partidaria del tricolor, el TEPJF ayer confirmó dicho acto de expulsión, por lo que los alegatos de que los cargos judiciales en contra del ex mandatario y la fama pública que hoy goza el avecindado en los Estados Unidos, dañan a la familia revolucionaria en su moral pública. Y no, no es burla. ¡Plop!