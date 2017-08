Acuerdos a futuro-Vista de la paz-Tiempo al límite

A QUIENES LES tronó en la cara la reforma electoral por andar pactando en los oscurito con el mismísimo diablo, es a los diputados locales del PAN y del PRI, quienes en esta ocasión se vieron al espejo y a pesar de observar al chamuco, iniciaron las negociaciones de lo que serían los cambios en cuestiones electorales y el refinanciamiento de la deuda, una especie de dando y dando pajarito volando que terminó por enfurecer a los legisladores de los nanopartidos, a los cuales pretendían dejar fuera de las reformas y así enfilarse hacia la aprobación de la propuesta enviada por el gobernador Javier Corral, con todo y separación de cargos de los que quisieran reelegirse propuesta por el priismo, a cambio claro está, de que la bancada rosa y tricolor aprobara lo que hasta hace poco calificaban de más deuda.

Los malosos que nos contaron el entramado de dos partidos que en el papel se odian y se denostan, aseguran que fueron los diputados del PRD, PT, Verde y PANAL quienes decidieron dar por terminado el receso casi eterno al que llamaron la semana pasada cuando no se lograban poner de acuerdo en comisiones, y como son ellos los que en su mayoría integran las dos de Gobernación y Puntos Constitucionales, terminaron por reventar el acuerdo que hasta ayer por la tarde se había cocinado en Palacio.

Vaya, otra vez hubiera sido esa estrategia del gobernador Javier Corral de matar dos pájaros de un tiro, lograr la aprobación de su proyecto de reforma electoral, con elecciones primarias y hasta segunda vuelta incluida, a cambio de otorgarles al PRI las cabezas de los alcaldes que pretendieran reelegirse, eso sí, con el refinanciamiento de la deuda también a cambio.

POR LO QUE ya salió el peine del por qué Omar Bázan, el dirigente del priismo estatal, acudió ayer a visitar al gobernador Javier Corral a su despacho en Palacio de Gobierno, aunada a la visita casi al mismo tiempo de su homólogo panista, Fernando Álvarez Monge, quien arribó acompañado del coordinador de los diputados azules en el Congreso local, Jesús Villarreal, pues por más que el priista afirmó que se trató de una visita institucional, los malosos dicen que más bien fue constitucional. ¿Será?



Y CONTINUANDO CON la encerrona de figurones antiduartistas, los malosos aseguran que una de las prisas por acelerar a fondo la chamba que recae en el Ministerio Público por los ocho ex funcionarios presos, es la situación jurídica de los involucrados en los presuntos actos de corrupción encabezados por el ex gobernador César Duarte, y es que tanto el ex alcalde Javier Garfio, el ex secretario de Educación, Ricardo Yáñez, así como el ex director administrativo de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, deberán de ser sentenciados o en su caso liberados, pues luego de ser vinculados a proceso a finales de marzo y a principios de abril respectivamente, se les fijó un plazo de seis meses en prisión preventiva hasta el término de las investigaciones.

Así que entre andar en la búsqueda de los nuevos duartistas que ocupen las celdas del CERESO, los chicos del fiscal César Peniche deberán solventar sus acusaciones, ya que estamos a unas semanas de conocer si realmente habrá sentencias en contra de los presuntos involucrados en los millonarios desvíos, o si se trató de mera pirotecnia política y cortinas de humo para cubrir la ineptitud en la captura de César Duarte.

DONDE LA SITUACIÓN de plano no se apaga y más bien parece que a propósito le arrojan más leña al fuego, es al interior del Colegio de Bachilleres y el pleito ya eterno entre la Dirección General y el Sindicato, Tere Ortuño y Pepe Acuña, uno en cada esquina, y en medio, como costal de box, los empleados y maestro del COBACH, los cuales ya sintieron el rencor y el autoritarismo del Nuevo Amanecer, víctimas de la cacería de brujas por no estar de acuerdo con las ideas de la Directora.