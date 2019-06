Zak Starkey, baterista de The Who, publica una foto con playera de la selección mexicana de fútbol

Hay famosos que aparecen en las redes sociales con equipos pertenecientes en la Liga MX, ya sea Rob Schneider con la piel de Tigres, Leonardo DiCaprio con la de Santos Laguna, Hugh Laurie con la de Leones Negros, sólo por mencionar algunos casos; sin embargo, en esta ocasión sorprendió que no se tratara de un club, sino de la Selección Mexicana la que se ganó un seguidor más, se trata del baterista del grupo The Who, Zak Starkey.

Fue en Twitter donde el músico apareció con la camiseta tricolor, en una clara muestra de apoyo al Tri. Como era de esperarse, los fanáticos de esta agrupación se entregaron en elogios ante el curioso caso.

When someone asks us what team Zak Starkey from @TheWho roots for, we won’t get fooled again.. 🎶💚❤️



