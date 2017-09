Vuelve la Champions League con 8 partidos para este martes

El inicio de la Champions League también significa el comienzo de la carrera entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por seguir haciendo historia en el torneo más prestigioso del mundo a nivel de clubes.

El primero jugará este martes contra la Juve y el luso el miércoles frente al Apoel del mexicano Raúl Gudiño, en dos de los 16 juegos a disputarse esta semana, que también incluyen el debut de Neymar con el PSG en esta competencia, frente al Celtic.

Cristiano llega a este torneo con 108 goles en torneos de clubes de UEFA, mientras que el argentino iniciará la competencia con 97 y la mente puesta en alcanzarlo.

Esta carrera es una más de las atracciones que tiene el torneo, donde siete mexicanos tendrán actividad: Héctor Moreno (Roma), Raúl Jiménez (Benfica), Gudiño (Apoel) y Héctor Herrera, Tecatito Corona, Diego Reyes y Miguel Layún (Porto).

La fase de grupos arrancará también con una marca histórica de Cristiano, quien es el máximo anotador en esta instancia con 11 anotaciones, mismas que consiguió en la campaña 2015-16, donde el Real Madrid también obtuvo el título.

Los Merengues intentarán acrecentar su leyenda. El año pasado se convirtieron en el primer bicampeón desde que cambió su formato a Champions League, por lo que de conseguir el tricampeonato tendrá 13 trofeos del torneo en la historia.

Una de las curiosidades con las que iniciará esta fase de grupos son los enfrentamientos entre Barcelona y Juventus, y Liverpool contra Sevilla, equipos que hace unos años se midieron en la final de Champions (2014-15) y los otros protagonizaron la final de la Europa League (2015-16).

Así como Messi y Cristiano hacen historia cada que se presentan en el torneo, Iker Casillas también continúa escribiendo en letras de oro su nombre, y es que es el futbolista que más temporadas del torneo ha jugado y este año cumplirá su campaña número 19.

Para esta edición de la Champions, el Qarabag de Azerbaiyán y el Leipzig vivirán su primera temporada, mientras que el Feyenoord de Holanda regresa a la competencia, luego de 15 años de ausencia.

Partidos de este martes:

Roma vs. Atlético de Madrid

Barcelona vs. Juventus

Bayern Munich vs. Anderlecht

Benfica vs. CSKA Moscú

Celtic vs. PSG

Chelsea vs. Qarabag

Manchester United vs. Basilea

Olympiakos vs. Sporting

Juegos del miércoles:

Porto vs. Besiktas

Feyenoord vs. Manchester City

Liverpool vs. Sevilla

Maribor vs. Spartak

Leipzig vs. Mónaco

Real Madrid vs. Apoel

Shakhtar Donetsk vs. Nápoles

Tottenham vs. Borussia Dortmund