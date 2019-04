Venganza del Manchester City en la Premier League

Manchester.- El Manchester City vengó la afrenta de la Champions venciendo 1-0 a un defensivo Tottenham Hotspur con un tanto de Phil Foden.

Los Citizens continúan acercándose al título liguero y dieron un paso importantísimo al imponerse en uno de los encuentros más complicados que le restan en el calendario, más aún, después de lo que ocurrió el pasado miércoles en este mismo Etihad Stadium.

Tras la victoria que no sirvió a los de Pep Guardiola para meterse en las Semifinales de la Liga de Campeones, el técnico español introdujo cambios en el once y dios minutos al canterano Foden, además de a John Stones y Oleksandr Zinchenko en defensa.

Echado atrás, Bernardo Silva encontró el hueco para poner un centro medido al segundo palo que Agüero dejó de cabeza para que el joven Foden, en plancha, empujase a la red.

Roto el hielo y el esquema del Tottenham, los Spurs tuvieron que dar un paso al frente y gozaron de varias contras, en los pies de Heung-min Son y Christian Eriksen, para igualar la contienda.

No se volvieron locos los de Guardiola, conscientes de que un 1-0 era igual de bueno, a posteriori, que un 2-0 o un 3-0 y de que la necesidad del Tottenham de sumar para poder seguir en la pugna por la ‘Champions’ les iba a obligar a arriesgar y a dejar espacios atrás.

Los pocos resquicios que concedía la indecisa defensa celeste los aprovechó Son, que justo antes del descanso tuvo un mano a mano bien repelido por Ederson. Antes se había retirado del campo, lesionado muscularmente, Kevin de Bruyne, restando magia y dotando estabilidad al medio del City con la entrada de Fernandinho.

Y eso se notó en una segunda parte en la que el control del City aumentó, cortando de raíz las peligrosas contras del Tottenham. Las ocasiones desaparecieron del mapa hasta que Leroy Sané saltó al campo y permitió que Sterling estuviera a punto del segundo, encontrándose con Paulo Gazzaniga. Ederson quiso su réplica y se convirtió en el héroe del City al sacar el enésimo mano a mano, esta vez a Lucas Moura.

El triunfo permite al City superar, momentáneamente al Liverpool, que jugará este domingo contra el Cardiff City, y aventajarle en un punto con cuatro partidos por jugar los celestes.