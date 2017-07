Triunfo que deja dudas en El Tri

Después de un empate sin goles contra Jamaica, el Tri saltó a la cancha para despejar las dudas que dejó, y el rival era el ideal: Curazao. Pero nada más alejado de la realidad, es cierto que nuestra Selección sacó los tres puntos y cerró como líder de Grupo, pero no convenció ni a propios ni a extraños.

Ángel Sepúlveda abrió el marcador, al minuto 22, y Edson Álvarez cerró la cuenta, al 91’. Con este resultado, el cuadro mexicano llegó a siete unidades en el primer sitio del Grupo A, mientras los del Caribe se quedaron en cero.

El Tri se verá las caras en cuartos de final el miércoles con su similar de Honduras, duelo que se llevará a cabo en el estadio de la Universidad de Phoenix.

El técnico Juan Carlos Osorio amaneció con la idea de empezar con diez hombres diferentes respecto de su último duelo, lo cual tuvo como resultado una falta total de cohesión y un funcionamiento muy alejado de lo mínimo aceptable.

El conjunto caribeño buscó aprovechar dicha situación buscó y con muchas ganas y algunos destellos de calidad metieron en problemas a la zaga mexicana, los cuales resolvió de manera correcta Jesús Corona, quien salvó su meta con un buen manotazo a disparo de Kessel, al minuto 13.

CUARTOS DE FINAL

Costa Rica vs. Panamá

Unidos vs. El Salvador

México vs. Honduras

Jamaica vs. Canadá

Nota de 24 horas