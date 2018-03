Tom Benson, dueño de New Orleans Saints y Pelicans, fallece a los 90 años

Tom Benson, propietario de los New Orleans Saints de la NFL y New Orleans Pelicans de la NBA, falleció este jueves en New Orleans con su esposa a su lado, anunciaron los equipos. Tenía 90 años de edad. Lo anterior lo publicó el diario Cadena Noticias.

Benson era uno de sólo tres propietarios de una franquicia de la NFL y de la NBA al momento de su muerte. Era reconocido ampliamente por el hecho de mantener a ambos equipos en New Orleans cuando su futuro estaba en duda, primero cuando adquirió los Saints en 1985 y después cuando compró a los ex New Orleans Hornets en el 2012.

Benson había estado hospitalizado desde el 16 de febrero en New Orleans con síntomas de gripe.

“Las contribuciones de Tom Benson a New Orleans y la National Football League fueron legendarias”, declaró el comisionado Roger Goodell en un comunicado.

“Compró un equipo que nunca había tenido una temporada ganadora; para el tercer año de su propiedad, los Saints estaban en playoffs. Tom mantuvo unidos a los Saints a través de la tragedia del Huracán Katrina y su decisión de traer el equipo de vuelta a New Orleans le dio a toda la región esperanza y confianza en que se recuperarían. Los Saints recompensaron a sus aficionados con un gran fútbol americano y un campeonato del Super Bowl”.