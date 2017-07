Tiger Woods queda fuera del Top ranking de PGA

La carrera de Tiger Woods continúa en declive. El estadounidense ya no figura ni entre los mejores mil golfistas del mundo. De acuerdo con World Golf Rankings, quien fuera 14 veces campeón de Majors ahora se encuentra en la posición 1,005. Lo anterior lo publicó el diario El Informador.

Esta es la primera ocasión que Woods queda fuera de los mil mejores puestos, por lo que es su peor lugar en el ranking. Incluso cuando todavía era amateur, en 1994, se ubicaba en la posición 730.

Tiger sigue en la batalla para mejorar sus lesiones de espalda y su abuso de medicamentos. El último torneo que disputó fue el Farmers Insurance Open, en enero, donde no pasó el corte.

Además, no gana un título desde 2013. Sin embargo, Woods todavía tiene el récord como el golfista con mayor cantidad de tiempo como el número uno mundo con las 683 semanas que alcanzó.