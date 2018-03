Suspenden al “Canelo” Álvarez por dopaje

El positivo de Saúl Álvarez por clembuterol causó estragos. Esta tarde la Comisión Atlética de Nevada decidió suspender temporalmente al ‘Canelo’ tras dar muestras con presencia de dicha sustancia en un control, informó la Agencia AP.

El boxeador mexicano está citado a una audiencia el próximo 10 de abril para declarar sobre su presunto uso de la sustancia.

Fue el pasado 17 y 20 de febrero cuando se arrojó el positivo del ‘Canelo’, pero fue hasta el 5 de marzo cuando Golden Boy Promotions dio a conocer dichos resultados a través de un comunicado.

La información la dio a conocer Bob Bennett, director ejecutivo de la comisión, a ESPN, sin embargo, se negó a afirmar si el combate de Álvarez contra el kazajo Gennady Golovkin del próximo 5 de mayo corre algún riesgo.

Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y molesta, pues nunca me había sucedido. Me someteré a todas las pruebas que me exijan para aclarar esta bochornosa situación y confío que al final se impondrá la verdad”, manifestó el pugilista en el comunicado que dio a conocer su promotora a principio de mes.