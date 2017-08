Soy amigo de narcos: Julio César Chávez

Luego de que Estado Unidos vinculó al cantante Julión Álvarez y al futbolista Rafael Márquez con el empresario Raúl Flores Hernández “El Tío”, identificado como operador de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cabe mencionar que no son los primeros famosos o deportistas involucrados con narcotraficantes.

Antes fue el boxeador Julio César Chávez quien tiene fotos con líderes de cárteles de la droga, como Amado Carrillo o Juan José Esparragoza, “El Azul”, las cuales se encuentran apenas con una búsqueda en internet.

En una charla el excampeón mundial, reconoció mantener amistad con capos de la droga, situación que asegura, no lo hace criminal.

“He tenido amigos y sigo teniendo amigos [narcos]. Pero una cosa es que sean amigos y otra que haga negocios con ellos. Gracias a Dios, nunca he hecho negocios con ellos”, declaró Julio, quien habló sobre el señalamiento a Rafael Márquez por presuntos nexos con el narcotráfico; Chávez confía en que todo sea un malentendido y que la situación se aclarare para el futbolista.

“Son cosas muy delicadas. A mí siempre se me relacionó con el narco por ser de Culiacán, porque soy amigo de todo mundo, pero nunca he estado vinculado con el narcotráfico, porque nunca tuve necesidad y creo que Rafa Márquez tampoco. Lo conozco, es muy buen amigo y estoy con él. Ojalá se aclare todo, pero no es únicamente que lo vinculen a uno, si no que se lo demuestren”.

JC no es el único relacionado con el narco en la familia Chávez. Tanto Julio César Jr., como Omar, han estado envueltos. Omar estuvo en la fiesta donde un “payaso” mató a Rafael Arellano Félix, donde también estuvo el futbolista Jared Borgetti, mientras que el Jr. está casado con Frida Muñoz, madre de una hija de Édgar Guzmán, hijo de “El Chapo”, aunque a ninguno se le ha acusado formalmente de nexos.

Lionel Messi

En el año 2015, se dio a conocer que algunos partidos benéficos que sostuvieron Lionel Messi y otros jugadores del Barcelona en 2012 y 2013, fueron utilizados para blanquear dinero del cártel de Los Valencia, según lo que reveló un testigo protegido de la Agencia Antidroga de EU.

Omar “El Gato” Ortiz

El exjugador del Monterrey fue encarcelado por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

En abril de 2010, el exarquero fue suspendido dos años por haber resultado positivo de la sustancia hidroxycut.

René Higuita

El exseleccionado colombiano fue investigado por una casa que adquirió a personas vinculadas con el narcotráfico.

Mario Balloteli

El delantero italiano fue acusado de vender droga en el barrio de Scampia, Italia.

Freddy Rincón

En 2008, el colombiano fue detenido en Sao Paulo por la policía brasileña. Fue acusado de “lavado” de dinero para una organización del narcotráfico.

Adriano

El brasileño causó polémica cuando se fotografió con un AK 47 y fue denunciado por tráfico de drogas.

Con información de El Universal