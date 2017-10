Sin precedentes: en Noruega, las selecciones de fútbol masculina y femenina cobrarán lo mismo

La Asociación de Fútbol de Noruega anunció que llegó a un acuerdo por el cual los integrantes de las selecciones masculina y femenina de fútbol cobrarán los mismos beneficios por representar a su país. Se trata del primera Federación en implementar esta medida con el fin de generar condiciones de equidad y de contribuir a achicar la brecha salarial entre varones y mujeres.

Este avance fue posible debido a que los integrantes del conjunto masculino aceptaron realizar un aporte a sus pares del elenco femenino. Resignarán parte de los beneficios económicos que perciben por los acuerdos comerciales que tiene la Selección y con ello contribuirán a aumentar el salario de las jugadoras, el cuál se duplicará.

Joachim Walltin, titular del sindicato de futbolistas de Noruega, calificó a este acuerdo como el primero de su tipo en el mundo. “La igualdad es muy importante. Esto es bueno para el país y para el deporte”, consideró y recalcó que la medida “seguramente hará una diferencia” en la vida de las jugadoras, quienes en su gran mayoría estudian y trabajan como actividades paralelas a la práctica del fútbol.

Aunque aún hay detalles por pulir, se estima que las integrantes de la selección femenina recibirán una suma mensual -la cual variará de acuerdo a la cantidad de partidos en los que participen-, mientras que los varones cobrarán de forma anual.

“La sensación de ser respetadas es muy importante para ellas. La Federación ve a este acuerdo como una inversión para incrementar el nivel del equipo femenino”, señaló el titular del sindicato.

Caroline Graham Hanse, jugadora de la selección de Noruega, publicó un mensaje de agradecimiento para sus colegas varones en su cuenta de Instagram.

“Esto tal vez es algo pequeño para ustedes. Esto tal vez no se vea en sus salarios mensuales. Esto tal vez es un paso obvio para ustedes. Sin embargo, esto significa todo para nosotras, para nuestro equipo, para nuestro deporte. Al menos, para todas las mujeres ahí afuera que hacen el mismo trabajo y los mismos deportes que los hombres pero a las que les pagan menos. Que ustedes digan que deberíamos ganar lo mismo me hace llorar, me hace querer abrazarlos a todos. Gracias por permitirnos dar este paso para las atletas femeninas, por mostrar igualdad y por ayudarnos, permitiendo que sea un poco más fácil perseguir nuestros sueños, por hacerlos realidad. Respeto”, escribió, emocionada, la futbolista.

