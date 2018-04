Si no te llaman a la Selección, no se acaba el mundo: Molina

Su mayor ilusión y la de muchos otros jugadores es ir al Mundial de Rusia 2018 con la Selección Mexicana, pero aún así el mediocampista de Rayados, Jesús Molina, se dice preparado psicológicamente para cualquier decisión del técnico del Tri, Juan Carlos Osorio. Lo anterior lo publicó el diario Medio Tiempo.

Molina tiene claro que si no llegan a ser llamados en la lista definitiva, los no convocados lo tomarán de la mejor manera, puesto que “no se acaba el mundo” por no estar con el representativo azteca.

“Sin duda que mientras dependa de mí, haré hasta lo imposible por estar ahí. Si no, son cosas que pasan, la vida sigue, la vida continúa, que pase lo que tenga que pasar”.

“Nosotros estamos muy ilusionados con poder ser parte de la Selección, pero aceptaremos las decisiones que tome el cuerpo técnico, uno trabaja día a día para estar ahí, pero si no se está, tampoco se va a acabar el mundo”, declaró.

Y es que esto lo señaló cuando un reportero le cuestionó su opinión acerca de que Rafael Márquez pueda ir o no como jugador a Rusia, en donde si no va como futbolista, dejaría libre una plaza.

“Rafa Márquez es un referente del futbol mexicano, ha dejado huella, él sabrá más que nadie si está en su mejor momento, es un líder dentro del equipo, aporta mucha experiencia, sin duda todos lo van a recibir de la mejor manera”, apuntó.