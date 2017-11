“Si no corres, no juegas”, advierte el nuevo técnico de “Chicharito”

El nuevo técnico del West Ham David Moyes no se tocó el corazón al hablar acerca de la estrategia que usará para sacar al equipo de los últimos lugares de la tabla: “Si no corres, no juegas”, dijo. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

Moyes llega al club londinense donde milita Javier “Chicharito” Hernández tras la destitución del entrenador Slaven Bilic. La primera misión es sacudir al equipo de su letargo y el técnico tiene claro cómo hacerlo.

“Una vez que (los jugadores) se den cuenta de que estan corriendo lo menos posible, deben hacerse responsables. Las sesiones de entrenamiento serán duras para ellos, pero espero que lo disfrutarán también. Estamos haciéndolos trabajar duro para sacar lo mejor de ellos”, dice Moyes al diario Daily Express.

Moyes se reencuentra con “Chicharito”, a quien dirigió en el Manchester United en 2013. Durante su gestión el escocés pareció no tener mucha confianza en el mexicano, aunque bajo las circunstancias en que se reúnen su relación podría cambiar.

El técnico indica que su filosofía estará basada en el trabajo exhaustivo para sacar cuanto antes a los Hammers de la antepenúltima posición general.

“Esfuérzate más o no vas a jugar”, adivierte a sus jugadores. “Si no corres, no vas a jugar. Tengo prisa y ellos deben tener prisa también”.