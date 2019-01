Shawn Michales no quiere volver a luchar

Después de regresar a la actividad en Crown Jewel, Shawn Michaels reafirmó que su tiempo en la lucha libre ya terminó y no quiere volver a participar en un combate.

Michaels se unió a Triple H para enfrentar a The Undertaker y Kane, llevando gran parte del peso del combate por una lesión de Hunter.

Esto fue muy pesado para él pues llevaba ocho años sin luchar, por lo que ahora ya no tiene pensado regresar. “Fue algo realmente especial, y realmente disfruté de luchar un rato. Estoy contento con lo que he hecho, pero ya no lo quiero hacer más”, comentó para Sky Sports.

Además aseguró que ya no hay nada que deba hacer en la lucha libre y WWE por lo que tiene que dejar su lugar a las nuevas generaciones.

“Yo tuve mi tiempo y ya está, conocemos el potencial de muchos de estos hombres y mujeres que hay en WWE. Sabemos la alegría que pueden tener y quieren, y queremos, transmitirlo a todos nuestros fans en el mundo”, aseguró el gladiador.