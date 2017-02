Sergio Ramos podría dejar el 4 por el 93

El defensa español del Real Madrid y de la Selección española, Sergio Ramos, fue homenajeado en el palco presidencial del equipo ‘merengue’ por sus 500 partidos con la camiseta blanca, de los cuales dijo sentirse orgulloso.

“Hace muchos años no imaginaba llegar a un número tan importante. Hoy lo puedo disfrutar, pero me olvido para conseguir más y seguir representando al mejor equipo del mundo”, dijo el defensa andaluz.

Asimismo, confesó que se ha planteado seriamente cambiar su tradicional número cuatro por el 93 en honor al mágico minuto donde consiguió marcar el gol del empate en la final de la Champions League en 2014 ante el Atlético.

“El 4 me ha dado suerte, me ha acompañado en mi carrera con el Real Madrid, pero me he planteado cambiarlo por el 93”, afirmó.

Fuente: SDP Noticias