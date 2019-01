Saints le pega a Eagles y avanza a la Final de la Conferencia Nacional

El rey de la NFL ha muerto este domingo porque los Philadelphia Eagles se volvieron “invisibles” a partir del segundo cuarto y aceptaron 20 puntos sin respuesta de los New Orleans Saints, que salieron victoriosos 20-14 y jugarán por el pase al Super Bowl el próximo domingo.

Un arranque contundente de los Eagles les dio ventaja de 14-0 gracias a un pase de anotación de Nick Foles a Jordan Matthews de 37 yardas y un acarreo de una yarda del propio Foles.

El problema es que después de hacer eso en sus dos primeras series ofensivas, los de Philly no volvieron a generar puntos y eso frente a un próximo Salón de la Fama como es Drew Brees es ponerse la soga al cuello. No fue un ataque explosivo como lo acostumbrado en New Orleans, pero de a poco los Saints entraron en ritmo y lograron recortar la desventaja antes del medio tiempo con un envío de Brees a Keith Kirkwood y un gol de campo de Will Lutz.

Una demoledora serie de 18 jugadas, 92 yardas y 11:29 minutos de duración dio la ventaja a los Santos que coronó Drew Brees con pase de dos yardas a su objetivo favorito, Michael Thomas.

Otro gol de campo de Lutz empezando el último periodo puso el 20-14 definitivo para que New Orleans regrese a la Final de la Conferencia Nacional tras 9 años y su rival serán Los Angeles Rams el domingo a las 14:05 horas.

La última vez que los de Louisiana estuvieron en esta instancia fue el 24 de enero del 2010, cuando vencieron a Minnesota y en el Super Bowl de aquel año lograron su primer título.