Russell Wilson regala acciones de Amazon a linieros de Seahawks

Luego de convertirse en el quarterback mejor pagado en la historia de la NFL, Russell Wilson no se olvidó de quienes ‘lo han protegido’: sus linieros ofensivos.

De acuerdo a TMZ, el mariscal decidió regalarle a los linieros 12 mil dólares en acciones de Amazon, es decir que Russ se gastó un total de 156 mil dólares.

“Cada domingo vamos juntos a la batalla.

“Ustedes han sacrificado su salud física y mental para protegerme, lo que me ha permitido proveer y ocuparme de mi familia. Esto no ha pasado desapercibido y nunca será olvidado

“Ahora es mi turno de regresar el favor. No estaría donde estoy ahora sin ustedes (…) Cuando me senté a pensar en formas de honrarlos una docena de ideas me vino a la mente. Unas eran muy ostentosas, otras eran muy ‘cool’, pero qería darles algo que tuviera un impacto duradero. Algo que pudiera afectar la vida de su familia e hijos”.

“Todos tenemos sueños de lo que podemos construir y lograr afuera del campo. Una lección importante que he aprendido hasta ahora en mi carrera es que los recuerdos en el campo durarán por siempre, pero que debemos prepararnos constantemente para la vida después del futbol (americano).

“Una de las formas en las que me preparo es invirtiendo en compañías e ideas que creo que creceran y cambiarán el mundo. Una de esas compañías es Amazon. Les estoy regalando a ustedes y a su familia $12,000.00 en acciones de Amazon para ayudarlos a conseguir sus sueños.

“Ustedes han invertido en mi vida… esta es mi inversión en la suya. De mi familia a la de ustedes. Estamos eternamente agradecidos”, redactó Wilson en una carta publicada por TMZ.

Cabe recordar que desde que Wilson llegó a Seattle, los Seahawks han llegado a dos Super Bowls, ganaron uno y se quedaron a una yarda de ganar el segundo.