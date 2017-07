Roma desmiente interés en Carlos Vela

A través de su director deportivo Ramón Rodríguez “Monchi”, el equipo AS Roma cerró sus puertas a la posibilidad de fichar al atacante mexicano Carlos Vela para la campaña 2017-2018, informó la Agencia Notimex.

El directivo reconoció la calidad del jugador de la Real Sociedad, pero no entra en los proyectos del cuadro italiano, que recién contrató al zaguero mexicano Héctor Moreno.

Además de Vela, Florian Thauvin y Hatem Ben Arfa eran otros elementos que podrían recalar en “La Loba” pero todo eso quedó descartado.

“Todos ellos son buenos jugadores, pero no son futbolistas que he considerado y de los que no he tenido conversaciones con (el técnico) Eusebio (Di Francesco). Estamos trabajando en nombres que no han salido a la luz”, dijo Monchi.

“Vela, Ben Arfa y Thauvin son buenos futbolistas, pero no son los objetivos principales de la Roma. Estamos trabajando en varias cosas, pero en lugar de enfocarnos en nombres específicos, queremos crear un grupo competitivo”, abundó.

De tal modo que por ahora Vela Garrido permanecerá en el conjunto de la Real Sociedad a la espera de que se concrete su futuro. El Olympique de Lyon de Francia también llegó a mostrar interés por el quintanarroense ante la salida de su figura Alexander Lacazette, quien emigró al Arsenal.