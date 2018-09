Roger Federer cae de forma sorpresiva ante John Millman en US Open

Roger Federer culpó al calor y a la humedad de su sorpresiva caída contra el australiano John Millman por parciales de 6-3, 5-7, 6-7 (7/9), 6-7 (3/7), en los Octavos de Final del US Open celebrado en Nueva York.

“Hacía mucho calor esta noche. Era una de esas noches en las que sentía que no recibía aire. No circulaba y lo pasé mal con el clima. Sudaba y sudaba cada vez más. John lo llevó mejor, es de uno de los sitios más húmedos del mundo como Brisbane.

“Tuve muchas dificultades con la humedad. El calor ya lo conocemos pero la humedad es muy peligrosa sobre todo en la pista central. No hay aire que entre en el estadio y es muy difícil respirar así. Ya lo hemos visto otros días con otros jugadores. Aún así he podido luchar, he tenido opciones (…) No es una cuestión de edad”, comentó el suizo luego del partido cuya duración fue de tres horas y 33 minutos.

Cabe señalar que, durante este lunes, la organización del certamen activó el protocolo de seguridad para el calor extremo, y es que el termómetro en la Gran Manzana registró 30ºC y una humedad del 80 por ciento.

“Hoy hizo simplemente calor. No hay vergüenza en ello, son cosas que simplemente pasan. Ahora a seguir adelante. Estoy contento de tomarme un descanso, encarar más adelante la Laver Cup y hacer un buen final de temporada”, agregó.

De modo que Millman, quien afirmó sentirse un tanto contrariado por eliminar a Federer, uno de sus máximos ídolos, chocará ante Novak Djokovic en los Cuartos de Final.

Fuente: SDP Noticias