Roethlisberger se queda con los Steelers por tres años más

Los Steelers de Pittsburgh le están otorgaron al mariscal de campo Ben Roethlisberger una nueva extensión de contrato de dos años para que cumpla con el año que le resta, que lo ata a Pittsburgh hasta la temporada 2021.

Pittsburgh anunció el acuerdo el miércoles.

We have signed QB Ben Roethlisberger to a new three-year deal. @BordasLaw TRANSACTION: https://t.co/Luo6yqSEJx pic.twitter.com/7xFGpa7GWB