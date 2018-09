Rob Gronkowski estuvo a nada de llegar los Detroit

New England y Detroit entablaron conversaciones en abril para completar un canje que iba a sorprender a todo el entorno de la NFL, pero fue el mismo Rob quien puso fin a las negociaciones.

De acuerdo a ESPN, cuando Gronkowski se enteró del posible canje, amenazó con retirarse de la NFL antes que ser intercambiado a Detroit.

Sin embargo, su decisión no fue personal en contra de Detroit. El número 87 simplemente no quiere jugar en un equipo que no sea New England, aunque eso pueda llevarlo a un retiro prematuro.

Gronk suma nueve recepciones, 138 yardas y un touchdown en la presente campaña y buscará aumentar esas cifras ante el equipo que estuvo muy cerca de reforzar.

Información de Cadena Noticias