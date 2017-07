Ricardo La Volpe exige a Juan Carlos Osorio que garantice el quinto partido

El director técnico argentino, Ricardo La Volpe, aseguró que él mantendría a Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Mexicana, siempre y cuando, garantice que llegará al quinto partido en el próximo Mundial de Rusia 2018.

En una entrevista para Fox Sports, el otrora estratega del Tri de 2002 a 2006, fue cuestionado sobre la continuidad el entrenador colombiano en el puesto, a lo que La Volpe consideró como complicado, pero que si dependiera de él hablaría con Osorio para que explique su forma de trabajar.

“Está dificil, pero sí me sentaría a hablar. Si fuera el presidente de la Federación, o el director deportivo, sí me sentaría a hablar porque aceptaría que su forma de trabajar es a través de las rotaciones. Me gustaría que me explicara el por qué ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el fondo? Si es para darle competencia a los jugadores y luchen por un puesto, bueno, sí, pero no tenemos trabajo colectivo. Queremos que nos garantice que estamos en el trabajo correcto y estamos para pasar al quinto partido”, explicó el ‘Bigotón’.

Actualmente, la Selección Mexicana se encuentra en primer lugar del Hexagonal final de la Concacaf para el Mundial de Rusia 2018, y comenzará su participación en la Copa Oro el domingo 9 de julio ante El Salvador.

Fuente: SDP Noticias