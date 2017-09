Reprograman partido Miami vs Tampa Bay para el 19 de noviembre

En vez de disputar su primer encuentro de la temporada, los Dolphins de Miami y los Buccaneers de Tampa Bay deberán descansar en el momento en que menos lo necesitaban.

El partido del domingo entre ambos equipos fue pospuesto por la NFL para el 19 de noviembre, ante la amenaza que el huracán Irma representa para el sur de la Florida.

Esto es más importante que el fútbol” americano, dijo el quarterback de los Buccaneers, Jameis Winston. “Sólo quiero que todos estén seguros. El fútbol (americano) no es importante por ahora”.

Fue posible aplazar el duelo para la semana 11, pues en ésta tenían programado su descanso ambos equipos. Dirigentes de la NFL habían descartado ya la posibilidad de que el partido se llevara a cabo esta semana en Miami.

La liga tampoco respaldó la idea de llevar a cabo el encuentro en una sede neutral, tal vez en el estado de Pennsylvania.

Simplemente no creo que esto sea factible, me guste o no”, dijo el entrenador de los Bucs, Dirk Koetter. “No pienso que uno pueda pedir a toda la gente de ambos equipos que hubiera tenido que viajar: ‘oigan, dejen a sus familias en medio del huracán y vamos a jugar un partido en Pittsburgh’. No creo que ello hubiera sido viable”.

Se prevé que Irma azote buena parte de Florida el fin de semana.

Lo primero en lo que cada uno de nosotros estaría pensando es en la seguridad de todos los involucrados”, dijo Koetter. “Es un desastre natural. El fútbol (americano) pierde relevancia respecto de eso”.

No obstante, los problemas de calendarización derivaron en amplias discusiones y especulaciones antes de que se anunciara la medida. Originalmente, los dos equipos se mostraron reacios a jugar el 19 de noviembre, pues ello implicaba jugar la campaña completa sin descanso.

Jugar 16 semanas seguidas sin pausa es realmente duro”, indicó Chris Baker, defensive end de los Bucs. “Nuestros chicos necesitan en cierto modo esa semana de descanso para ponerse saludables y para dar un mayor esfuerzo en la segunda mitad de la campaña”.

Fuente: Excélsior