Reportera sufre manoseos de aficionado de Chivas

Las celebraciones de Chivas se extendieron en La Minerva tras ganar la Concachampions. Ahí se dieron cita el equipo rojiblanco, aficionados y medios de comunicación. Pero no todo fue felicidad, luego que la periodista María Fernanda Mora reveló que sufrió manoseos por parte de un seguidor, informó Excélsior.

En un en enlace en vivo con su televisora, los seguidores empezaron a brincar, pero uno de ellos tuvo un acercamiento de más, por lo que María respondió golpeando al agresor con su micrófono.

Después de unos instantes, la periodista publicó en Twitter:

“Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinión no pedida”.

Tras el incidente, la reportera siguió con su labor y difundió los festejos del Rebaño Sagrado.