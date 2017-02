Rechazan 3 ‘pats’ invitación a Casa Blanca

Tres jugadores de raza negra de los Patriotas de Nueva Inglaterra no piensan acudir a la visita del equipo a la Casa Blanca para la recepción con el presidente Donald Trump, y un cuarto lo está pensando, informó Reforma.

El safety Devin McCourty, el ala cerrada Marttellus Bennett y el corredor LeGarrette Blount anunciaron ya que ni siquiera harán el viaje a Washington con el equipo para la visita, y el también corredor James White, quien estableció marcas de 14 recepciones y 20 puntos anotados en el Súper Tazón, está considerándolo.

“Yo no voy a la Casa Blanca”, escribió McCourty en un mensaje de texto a Time. “La principal razón es que no me siento aceptado en la Casa Blanca. Con las fuertes opiniones y prejuicios del presidente, creo que algunas personas pueden sentirse aceptadas y otras no”.

“Esperaré a que llegue el momento y entonces decidiré”, dijo, por su parte, White.

De hecho, el mismo día que ganaron el Súper Tazón, Bennett reconoció que no iría a la Casa Blanca.

“Es lo que es. La gente sabe cómo me siento al respecto (llegada de Donald Trump a la Presidencia). Sólo síganme en Twitter”, comentó.