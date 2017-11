Real Madrid vuelve a la victoria ante Las Palmas

El Real Madrid, con goles de Casemiro, Marco Asensio e Isco Alarcón, ganó 3-0 a Las Palmas y se colocó en la tercera posición de LaLiga Santander a ocho puntos del líder, el Barcelona, informó Mediotiempo.

Casemiro hizo el primer tanto del choque con un remate de cabeza a la salida de un córner en el minuto 40; Asensio, con un zapatazo desde fuera del área, hizo el segundo en el 56; y, finalmente, cerró la cuenta Isco tras aprovechar un pase de Cristiano desde la banda derecha en el 74.

Seis derrotas consecutivas convertían a Las Palmas en el rival perfecto para huir de la crisis de resultados e identidad que vive el Real Madrid. El triunfo alivia la situación del equipo blanco antes de un parón que vendrá bien a los de Zinedine Zidane, pero no despeja del todo las dudas. Alejado de la mentalidad ganadora que le impulsó al éxito. Sin continuidad en su juego, no se liberó hasta que no sintió el partido ganado con la obra de arte de Asensio.

Mejoró el juego con el viento a favor el Real Madrid, pero nada hizo recuperar la puntería perdida en Liga a Benzema y Cristiano. El primero ni las tuvo en un partido para el olvido en el que no brilló en nada y se retiró con bronca.

Sin embargo, con Ronaldo acabó volcada toda la afición apoyándole en cada ocasión que desperdiciaba, incansable en su esfuerzo pero sólo acertado para poner un pase perfecto desde la derecha para la llegada de Isco, que fusilaba el tercero a la red.

Una mano salvadora al efecto en el disparo de Kroos de Raúl Lizoain y los intentos desesperados de Cristiano cerraban el partido en el que el Real Madrid frenó su caída.