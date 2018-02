Real Madrid sube sueldo de Ronaldo a 30 millones de euros al año

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha puesto fin a los rumores de su intención de abandonar el Real Madrid, después de aceptar quedarse en el equipo español por un nuevo contrato hasta el 2021 que aumenta su sueldo a 30 millones de euros al año.

“Quiero seguir, quiero quedarme en el Real Madrid, me gusta el club, me gusta España, su gente, me gusta Madrid y mi familia se siente muy feliz aquí”, ha dicho Cristiano Ronaldo, según informa este sábado el diario español ABC.

El salario de la estrella del equipo madrileño por temporada aumentará de 22 a 30 millones de euros, una cifra próxima a la que cobra Neymar da Silva Santos Júnior, el delantero brasileño del París Saint-Germain.

Con este nuevo contrato, el Real Madrid cierra una crisis abierta y garantizar confianza, tranquilidad y continuidad a Ronaldo, que en los últimos día mostró su enfado por no tener un contrato equiparado a otras grandes estrellas del fútbol mundial, teniendo en cuenta que está considerado como el actual Balón de Oro.

Fuente: HispanTV