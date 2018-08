Real Madrid presenta a Thiabut Courtois como su nuevo portero

Después de varios días de especulaciones, Thiabut Courtois fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid, club al cual, dijo, tenía la ilusión de llegar desde que era un niño.

“Cumplo un sueño estando en el Real Madrid. No podéis imaginar lo contento que estoy. Solo los que me conocen saben lo que he trabajado para llegar hasta aquí y la responsabilidad y orgullo que tengo de estar en el mejor club del mundo. Desde hoy voy a poner toda la ilusión que tenia desde niño en pensar que podía suceder”, comentó el portero belga.

La presentación, que se llevó a cabo en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, también contó con la presencia del dirigente del conjunto blanco, Florentino Pérez, quien se mostró satisfecho luego de firmar por seis temporadas al talentoso cancerbero proveniente del Chelsea.

“Quiero estar a la altura de este escudo. Gracias a todos nuevamente y en especial a la madre de mis hijos y que aunque no estamos juntos eres muy especial para mí. ¡Gracias y Hala Madrid!”, terminó Courtois.

Fuente: SDP Noticias