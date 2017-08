Real Madrid inicia defensa del título con goleada

El Real Madrid ha iniciado su defensa del título de Liga con una goleada ante el Deportivo (0-3) en el estadio de Riazor, donde tuvo el acierto que le faltó a su rival, negado en su área y en la visitante, en la que no marcó ni de penalti, informó la Agencia EFE.

El Deportivo, que fue despedido con aplausos por su entrega, pudo marcar dos goles en diez minutos, pero fue el Real Madrid el que se los endosó antes del descanso.

En la segunda parte, Ramos, que acabó expulsado, sacó un remate bajo palos y Kroos cerró la goleada antes de que el larguero repeliera un disparo de Guilherme y Andone fallara desde los once metros.

Esta vez, al contrario de lo que había sucedido en su anterior visita, el Real Madrid no empleó a la ‘segunda unidad’ en Riazor, aunque entonces no le había salido nada mal (2-6). Del once de gala (sin Cristiano Ronaldo, que cumplió su segundo partido de sanción), Zinedine Zidane solo dejó en el banquillo a Varane para dar entrada Nacho.

Los blancos apenas dejaron que el Deportivo tocara el esférico en los primeros cinco minutos, pero los coruñeses supieron contrarrestarlo con un buen posicionamiento y solidez defensiva. Fabian Schär, debutante en LaLiga Santander, empezó a justificar su fichaje en el centro de la zaga blanquiazul.

Cuando parecía que el Deportivo estaba cerca del 1-0, llegó el 0-1. Modric disparó desde fuera del área, Rubén Martínez no blocó y Benzema recogió el rechazo para convertir en pase un intento de remate y servir el gol a Bale.

El Madrid percibió las dudas de su rival, Marcelo se llevó en el área a Juanfran, que no se atrevió a entrarle, y filtró una asistencia para que Casemiro solo tuviera que empujarla. Media hora, 0-2, victoria encarrilada y el Depor seguía negado. Antes del descanso, Keylor volvió a atajar otro intento de Andone.

Después del calentón, Ramos evitó el que los locales se metieran en el partido a los 59 minutos al sacar bajo palos un cabezazo de Andone que se colaba en la portería de Navas, y poco después Kroos disipaba cualquier tipo de duda al finiquitar, con ayuda involuntaria de Schär, una jugada de tiralíneas del Real Madrid que diseñaron Isco y Bale.