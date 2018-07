Rajon Rondo se une a los Lakers de LeBron James

Los Ángeles Lakers van en serio en su intención por volver a los primeros planos en la NBA. Tras anunciar a LeBron James como su flamante contratación, el equipo angelino adquirió a Rajon Rondo, una pieza que promete ser parte de uno de los más imponentes rompecabezas en la liga.

El acuerdo incluye 9 millones de dólares por un año más Julius Randle, quien fue renunciado y se convirtió en agente libre sin restricciones, en la negociación.

La información divulgada por ESPN detalla que los New Orleans Pelicans no pudieron retener a su figura, pues él buscaba una hoja de oferta como agente libre restringido, pero LA no quería hacer igualar la oferta y comprometerse a largo plazo y dinero.

Los Lakers estaban a la caza de estelares agentes libres en 2019, incluido Kawhi Leonard, de San Antonio Spurs. Con la salida de Randle, crearon más flexibilidad en el tope salarial; de inmediato, el joven de 23 años firmó por dos años con los Pelicans.

Los Lakers tomaron a Randle, de 23 años, con la séptima selección global en el Draft 2014. El alero promedió 16.1 puntos, su récord personal, con 8.0 rebotes la temporada pasada.

El quinteto angelino también apuntaba al poste agente libre de los Pelicans, DeMarcus Cousins.

Información de ESPN.