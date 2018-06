Rafa Márquez será directivo del Atlas

Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, confirmó que Rafael Márquez será directivo de los rojinegros, después de concluir su participación en el Mundial de Rusia 2018 y retirarse de forma definitiva del futbol.

El directivo descartó que Jurgen Damm llegue al equipo, debido a que en esa posición está Bryan Garnica y tienen preferencia por los canteranos rojiblancos.

Damm si me interesa, pero somos un club que tenemos en esa posición a Garnica que es canterano nuestro, estando Garnica no podría traer a Damm. En mi modelo de negocio no puedo tener dos jugadores de esa calidad en el plantel”.