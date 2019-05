Rafa Márquez se despide como presidente deportivo del Atlas después del arribo de Grupo Orlegi

El ex futbolista mexicano Rafael Márquez anunció, a través de su cuenta de Twitter, su salida del Atlas.

“Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado”, fue parte del comunicado que el cinco veces mundialista compartió.

Rafael Márquez estuvo como presidente deportivo del Atlas durante nueve meses, después de que 7 de agosto del 2018 fuera presentado por Gustavo Guzmán.

“Estoy aquí por amor al arte. Gracias a Dios, no tengo necesidad”, dijo Marquez en entrevista con medios hace unas días.

As México había informado que la venta por parte de TV Azteca a Grupo Orlegi traería varios cambios al organigrama de la institución. Alejandro Irarragorri, director de la empresa que ahora es dueña de Santos Laguna y Atlas, no fungirá ya como presidente de ningún equipo. Ese puesto en los Zorros será para Pedro Portilla. Además, José Riestra estará también involucrado con el cuadro tapatío.

“Estamos evaluando a toda la gente. Hay personas muy valiosas dentro de la organización, pero también es muy claro el sistema que nosotros utilizamos en términos de gestión. No puedo decir que el nuestro sea el mejor o el peor, simplemente es nuestro sistema y tiene que ver con un manejo muy institucional, muy profesional en términos académicos incluso sobre la manera que operamos un club de futbol. No es nada distinto a como se opera una empresa de cualquier otro giro”, explicó Irarragorri este lunes en una entrevista recogida por César Huerta para AS.

“Más allá de las personas y los nombres, entiendo que a quien mencionas es un nombre muy importante para el Atlas y para el futbol mexicano en todos los sentidos. Lo que tenemos que ver es si tiene la preparación para poder gestionar en la manera en que nosotros gestionamos, que es muy particular. Insisto, no quiero descalificar otras (formas de gestionar), simplemente la nuestra es la nuestra y es con la que estamos comprometidos porque es la que nos ha dado los resultados que hasta hoy hemos obtenido como grupo”, añadió el dirigente, al ser cuestionado sobre Rafael Márquez.

Alejandro Irarragorri reconoció, en charla con la cadena Fox Sports, que la multipropiedad no es ideal, pero espera que en el futuro más inversionistas se acerquen al balompié mexicano para que ya no tengan que existir empresas que poseen más de un equipo de futbol.

–Con información de AS México